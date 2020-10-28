「村長」桃園市議員詹江村遭女粉絲J女控告妨害性自主，新北市永和警分局今（28）日下午2時通知詹江村到案說明，詹江村堅決否認性侵，重述當日和J女碰面的完整過程，並點出J女說法的疑點，指其有意設計執行「滅村計畫」。詹江村委屈說，自己才是受害者，現在連出門坐電梯，同棟大樓女住戶都刻意站對角，把他當成性侵犯。現在對方放話要殺了他，他會向桃園警方提告恐嚇，也不排除告周刊記者妨害名譽。

下午3時許，警方完成問訊及採集檢體，詹江村由助理陪同離開警局。

桃園市議員詹江村被女粉絲控告性侵，今天到案說明。（王揚傑攝）

詹江村說，去年8月20日晚上約9時5分，因上錯交流道，往新店宜蘭方向，看到中和交流道指標，因為住永和的J女經常提供有關館長的直播內容，所以他傳訊給J女詢問路線，J女回說她就住在交流道附近，要不要順便一起吃飯，所以他就下交流道，把車停在J女家門口。

詹說，他和J女到旁邊的麻油麵線，他點了1碗麵線，交談過程中，他發現J女語無倫次，所以他開始耍冷不理J女，吃完麵線他要開車離開，J女自行開門上車說要去兜風，他拒絕，J女質問他「利用完就丟會讓你付出代價」、「不要當我塑膠」，為此他也脾氣上來，把J女趕下車。

對J女提出的汽車旅館VIP卡、發票等證據，詹江村說，他不知到這家汽車旅館在哪？也不知VIP卡是不是J女自己去買的？詹質疑，J女提出的發票時間是半夜12點多，與常理不合，從永和交流道附近開車到永和的汽車旅館，豈會用到3個多小時？至於他屁股的胎記，他在直播時常拿出來開玩笑，說是外星人留下的記號。

詹江村表示，J女提出的下體撕裂傷的驗傷單是醫院的身心科所開，試問哪有身心科醫生在為性侵案驗傷？遇到性侵案件，醫院為何沒有依規定通報警方和社福單位？

詹江村說，他已陸續收到J女和別人的對話，說要執行「滅村計畫」，J女還放話說要殺了他，他認為自己才是受害者，超商貨架上的周刊都是他的相片，連出門坐電梯，同棟女住戶還刻意站到對角，把他當成性侵犯。

(中時 )