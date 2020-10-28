中央流行疫情指揮中心驗出一名從大陸江蘇返台確診的案530，今證實為檢體錯置，指揮中心經過人體核酸鑑定比對發現，案530的檢體實為案536，國民黨政策會專員呂謦煒質疑，兩週前衛福部高調宣稱江蘇台商確診新冠肺炎，現在卻證實檢體錯置，台商「被確診」，中央連新冠病毒的檢驗都會出包，那口口聲聲會嚴管的瘦肉精豬肉查驗呢？民進黨政府是不是要讓人民「被食用」瘦肉精豬肉？

呂謦煒指出，回顧江蘇台商事件，台灣宣布陽性之後，二採三採都是陰性，大陸也說他們檢測都是陰性，但當時疾管署還認為「仍維持陽性判斷」、「此案並非首例」。當時信誓旦旦，現在卻證明採檢出包！衛福部的防疫號稱密不透風，現在出現風險；衛福部的口罩國家隊明明嚴管，卻出現偽冒；那人民要如何相信衛福部，瘦肉精豬肉進口台灣不會有事？

呂謦煒抨擊，蔡政府今天發文地方說「瘦肉精零檢出」自治條例將要失效，剝奪地方政府守護地方人民生存權的權利，蔡英文政府一聲令下開放瘦肉精豬肉，就要全體百姓遵從，但是現在不僅口罩國家隊出現「被MIT」的造假問題，連新冠病毒檢驗都出現「被確診」的錯置問題，瘦肉精豬肉若來台，說好的查驗與標示，是否也會出現破口，讓本來想避免萊豬的人民，還是「被瘦肉精」？

呂謦煒質疑，瘦肉精豬肉進口，涉及農民權益、涉及生命財產，涉及的是千千萬萬老百姓的權益，蔡英文政府一句要開放就開放，不僅連總統進國會報告都不肯，連民選地方政府自主「反萊豬」的權利都被剝奪，民進黨政府還是個民主的政府嗎？或只是個為了自己利益不擇手段的政權？「江蘇台商『被確診』，我們可不願『被瘦肉精』！」

(中時 )