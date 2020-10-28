前高雄市長韓國瑜過去在高雄路平的政績為人樂道，但遭到罷免後，新任陳其邁事卻稱所謂的「燈亮」、「路平」、「水溝通」都只是基本，但新市府上任至今的「基本功」卻備受質疑，路燈不亮、路面坑坑巴巴的投訴頻頻出現；連過去反韓的高雄市議員黃捷都不禁想問陳其邁市府，究竟為什麼前朝作得到的，陳市府做不到？

黃捷在市議會質詢時提到，許多民眾都向她抱怨，表示之前韓國瑜市府時期，市府鋪路的時候都能夠「鋪到家門口」，如今卻連「哪裡能鋪」、「哪裡應該鋪」等基本問題都沒辦法給他們一個確切的答案，為什麼韓國瑜市府做得到的事情陳其邁市府卻做不到，「請問這要我怎麼回答？」

臉書粉專「wetalk高雄」分享黃捷質詢時的影片，笑說「白眼女神終於說出真心話了」，表示這一句話、一件事直接一語道破韓國瑜與陳其邁執政功力的高低。

黃捷質詢的片段也引來網友的討論，紛紛回文表示「眼睛終於翻回來了」、「現在才講這些，還是會被罷免啦」、「陳其邁的基本功根本就是笑話」、「好懷念有韓國瑜的高雄」、「被罷免才知道韓國瑜的好」、「可憐的高雄人」、「黃捷牆頭草本性跑出來了？」

(中時新聞網)