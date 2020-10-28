上海昆陽路越江大橋（即閔浦三橋）主線，10月28日建成並開放通車，標誌著閔浦二橋和松浦大橋之間長達10公里浦江岸線無越江通道的交通壁壘成為歷史。

大橋工程北起上海閔行區東川路，跨越黃浦江後在西閘公路以北落地，終點與奉賢區浦衛公路改建工程銜接，全長約3.49公里。其中，越江大橋部分長約1.94公里，主橋設計為獨塔斜拉橋。

中新網報導，昆陽路越江大橋是上海黃浦江上第13座越江大橋，也是繼奉浦大橋、閔浦大橋、閔浦二橋、虹梅南路隧道之後，奉賢區連接黃浦江北岸的第五個過江通道。

該橋在黃浦江中心設墩，為了減少對航道的影響，主橋基礎採用承載力更強紮根更深的1.5公尺大直徑鋼管樁。每根鋼管樁長度達70公尺，豎起時相當於25層樓的高度，重量達60噸。70根70公尺長的主墩鋼管樁沉樁時總錘擊數高達35萬次，創造了上海市內河航道橋梁樁基深度和難度的新紀錄。

和之前的越江大橋不同，昆陽路越江大橋引橋採用橋梁全預製裝配技術進行建造，大橋各類構件先在工廠內預製，運至現場後再行拼裝，這也是該工藝首次在跨江大橋中應用。不僅有效減少了現場支架現澆的工作量，大大縮短了施工作業時間，保障了工程品質，也降低對周邊水源保護地造成的影響。同時，大橋在引橋建設中，高達23.15公尺的雙根雙節立柱，創造了目前上海預製拼裝立柱的最高紀錄。

昆陽路越江大橋設計初期便考慮到人與非機動車通行過江需求，主橋的整體式箱型主梁採用了獨特的錯層布置設計，上層供機動車輛通行，雙向6車道，設計時速60公里；下層供行人和非機動車可通過兩岸16部垂直電梯到達主橋的下層橋面，從此過江。

(旺報 )