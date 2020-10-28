藝人吳宗憲在注射流感疫苗後，在臉書上開直播透露，自己打完後連續暈眩多日，不舒服程度讓他直呼自己「後悔」打疫苗。對此，台大醫院前感染科醫師林氏璧昨(27日)就在臉書上向吳宗憲喊話，「您的症狀聽起來像眩暈，要很小心會不會是中風」更說應該趕快去急診，而不是開直播。

吳宗憲26日在錄節目《綜藝大熱門》之前，特意開直播和粉絲互動，他說明自己前幾天打了流感疫苗，之後整個人呈現「很昏的狀況」，施打過後竟暈了好幾天，甚至到了需要人攙扶的程度。

對此，林氏璧則在臉書上說明，吳宗憲的症狀聽起來像眩暈（天花板會轉），更說眩暈可大可小，可以是周邊型的，和內耳平衡或周邊神經有關。但嚴重也可以是中樞型的，就和小腦中風有關。「如果3、4天都嚴重暈眩，要很小心會不會是中風，因為這種暈眩通常不太會改善。」

林氏璧也解釋，眩暈和流感疫苗有關的機率應該不大。他說，全世界在大量施打疫苗下，所有症狀都會被放大檢視。「在沒打疫苗的狀況下，人也會生病死亡，而打疫苗下去後，大家就開始疑神疑鬼是疫苗的問題。」

此外，他也提到新冠疫苗上市後才是更大的考驗，要克服的不只是科學上到底有沒有效。就算臨床試驗做出理想結果，但若因為一些可能副作用的報導很有可能讓大眾對疫苗失去信心。他也認為需要有公信力的專家、信任專業的政府團隊，成熟有社會責任感的媒體，還有相信政府不會輕易被帶風向的人民「才能在這次新冠戰役中存活的最好，恢復得最快」。

宗憲，您的症狀聽起來像眩暈（Vertigo）。（天花板會轉） 眩暈可大可小，可以是周邊型的，和內耳平衡或周邊神經有關。但嚴重也可以是中樞型的，和小腦中風有關。如果3~4天都嚴重暈眩，要很小心會不會是中風，因為這種暈眩通常不太會改善。 應... 由日本自助旅遊中毒者發佈於 2020年10月27日 星期二

(中時新聞網)