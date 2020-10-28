中天換證聽證會荒謬創紀錄？！不列名、不給問 鑑定人閃退！《頭條開講》完整版 2020.10.27 周玉琴 林嘉源 徐弘庭 柯志恩 賴岳謙 劉韋廷 李明賢 張茂楠

距離含萊克多巴胺美豬開放只剩不到2個月，許多民眾對於食安的疑慮仍未消除，也擔心會不小心吃到萊豬。對此，台北市議員李明賢質疑，陳吉仲最近的作為，根本就像是萊豬的代言人，而非為台灣人的健康把關，他覺得很莫名其妙，並痛批他日前的發言，是「失敗、失敗、失敗」。

李明賢27日在中天政論節目《頭條開講》中表示，開放美豬有經貿的考量，可是農委會應該站在農民守護者的角色，包括對豬農權益去最發言，「這是歷任，包括農委會主委相關該做的一個」。

李明賢指出，結果陳吉仲變成萊豬代言人，替美國豬肉捍衛它們的權利，「我實在是搞得莫名其妙，真的搞得我很亂，我搞不清楚陳吉仲是站在哪一邊？」他還質疑，陳吉仲是是美國經貿 或貿易談判代表，「他在替誰講話，我就搞不清楚啊？」

李明賢認為，如果貿易談判的話，我們外交部、經濟部、經貿部門要扮白臉，就算仍然頂不住美方壓力，「沒關係啊，至少農委會要扮黑臉，你的臂膀、脊椎要硬起來，結果你不敢，還替美國萊豬辯護，我真搞不懂」。

李明賢強調，美國現在使用萊克多巴胺的只有兩成多一點，七成多不用。他也呼籲陳吉仲有膽識一點，進口美豬萬不得已，那美國豬進來，不用萊克多巴胺的進來，用來客多巴胺的不進來，「連這種話都講不出來，我就懷疑你陳吉仲，是當美國的貿易代表」。

最後，李明賢也說，在野黨要求公開透明，結果現在也只是串場、過場，陳吉仲資料哪裡來？風險評估報告哪裡來？網路上抄一抄，最後有為國人健康把關嗎？ 「所以陳吉仲，真的，你不要說你是豬農之子，做這種發言，昨天真的是失敗、失敗、失敗」。

(中時新聞網)