果粉們！iPhone 12正式發表後，是否有一些功能沒有如約而至，讓你略感失望呢？外媒在蘋果（Apple）遞交給美國聯邦通信委員會（FCC）的MagSafe相關文件中發現，iPhone 12系列可能具備為其他蘋果專屬配件進行反向無線充電的功能，令人感到期待。

《Venture Beat》記者Jeremy Horwits指出，蘋果在遞交給FCC的文件中提到2020年的iPhone支援無線充電功能。除了可透過桌面WPT充電器（圓盤）進行充電，2020年iPhone還支持360kHz的WPT充電功能，可為未來潛在的蘋果配件充電。

A new MagSafe feature was hidden in Apple FCC filings: “In addition to being able to be charged by a desktop WPT charger (puck), 2020 iPhone models also support WPT charging function at 360 kHz to charge accessories [including] an external potential apple accessory in future.” — Jeremy Horwitz (@horwitz) October 28, 2020

對此，追蹤與爆料蘋果新聞也很有一套的知名財經記者Mark Gurman推測，這款新配件很可能是支援MagSafe的新AirPods，可讓AirPods藉由充電盒的磁力吸附在iPhone 12系列手機的背面來進行充電。

If this FCC filing is any indication, the iPhone 12 may have a hidden reverse charging feature. Perhaps MagSafe on the new AirPods? https://t.co/QhFQtOgoRB https://t.co/OAKzzb5U3B pic.twitter.com/pqAVcjLCyN — Mark Gurman (@markgurman) October 28, 2020

蘋果自2017年的iPhone X、iPhone 8系列開始導入無線充電功能，在那之後一年iPhone XS系列以及iPhone XR發表之前，就盛傳蘋果有望為新機加入反向無線充電功能（或稱無線電力分享，可用無線充電方式為其他設備充電），但是直到iPhone 12系列發表後，這項功能都未正式實現。

綜合上述報導以及近期蘋果新品相關報導可以推測，蘋果近期正在計劃於2021年推出第二代AirPods Pro以及AirPods 3。有可能上述iPhone 12系列所支援的反向無線充電功能，在屆時蘋果推出新款可支援Magsafe的AirPods後，可以透過軟體更新開放。

(科技)