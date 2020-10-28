果粉們！iPhone 12正式發表後，是否有一些功能沒有如約而至，讓你略感失望呢？外媒在蘋果（Apple）遞交給美國聯邦通信委員會（FCC）的MagSafe相關文件中發現，iPhone 12系列可能具備為其他蘋果專屬配件進行反向無線充電的功能，令人感到期待。
《Venture Beat》記者Jeremy Horwits指出，蘋果在遞交給FCC的文件中提到2020年的iPhone支援無線充電功能。除了可透過桌面WPT充電器（圓盤）進行充電，2020年iPhone還支持360kHz的WPT充電功能，可為未來潛在的蘋果配件充電。
對此，追蹤與爆料蘋果新聞也很有一套的知名財經記者Mark Gurman推測，這款新配件很可能是支援MagSafe的新AirPods，可讓AirPods藉由充電盒的磁力吸附在iPhone 12系列手機的背面來進行充電。
蘋果自2017年的iPhone X、iPhone 8系列開始導入無線充電功能，在那之後一年iPhone XS系列以及iPhone XR發表之前，就盛傳蘋果有望為新機加入反向無線充電功能（或稱無線電力分享，可用無線充電方式為其他設備充電），但是直到iPhone 12系列發表後，這項功能都未正式實現。
綜合上述報導以及近期蘋果新品相關報導可以推測，蘋果近期正在計劃於2021年推出第二代AirPods Pro以及AirPods 3。有可能上述iPhone 12系列所支援的反向無線充電功能，在屆時蘋果推出新款可支援Magsafe的AirPods後，可以透過軟體更新開放。
(科技)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。