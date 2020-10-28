不吃素的人也會愛！一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，表示在全聯買到一款驚為天人的素食泰式酸辣泡麵，酸辣的湯頭讓原PO迷上，連喝好幾碗都沒問題，照片PO出後，釣出許多愛上這款泡麵的網友，「真的蠻好吃，有驚艷到」、「這個好吃到不行！希望以後還可以買到啊」。
原PO表示，她本身不吃素，但隨緣真的很會做素食泡麵，「這個跟熱浪島餐廳聯名的酸辣湯麵真的好吃喔！我可以喝好幾碗」，直呼它的湯頭真的夠味，麵吃完後自己還加一碗白飯進去變湯泡飯，再嗑一碗，吸了滿滿湯汁的飯吃起來更讚，完全沒有在吃素食泡麵的感覺。
對此，網友們紛紛留言，「完全認同，不是吃素的但是會特別買來吃」、「這口味很好吃，我買一整箱」、「泡麵湯加飯吃！完全正確，這才是泡麵的正確吃法」、「買爆」、隨緣跟熱浪島餐廳結合耶！果然強強聯手好吃！必回購」、「麻辣燙口味也好吃喔」、「加飯這個就厲害了，看來是真的喜歡」。
文章來源：我愛全聯-好物老實説FB
(中時新聞網)
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