新竹縣最高最偏遠的尖石鄉新光國小司馬庫斯實驗分班，校地屬於林業用地，縣長楊文科28日上山會勘從分班設立分校可行性，並帶新竹攻城獅隊球員高國豪和田浩，為小朋友做到公益籃球教學活動。

「上帝的部落」司馬庫斯原本沒學校，2003年在部落頭目、長老及族人積極爭取下，縣府成立新光國小司馬庫斯實驗分班，規畫低、中、高年級採合班教學，目前該分班有7間教室，1面簡易球場，21名學生。

該分班土地是原民會所有，地目是林業用地，不是教育用地，用地和建物處於不合法的狀態，楊文科為此率同相關單位到司馬庫斯，與當地頭目及長老討論該校土地產權及建築物產權問題。

尖石鄉長曾國大表示，新光國小司馬庫斯實驗分班是由部落居民自主營造，因土地與建物拘限法令無法合法，很高興楊縣長發現問題後前來會勘。

楊文科請教育處、原民處及地政處，盡速解決學校用地取得及變更，建物取得合法使用執照，評估把實驗分班提升為新光國小分校的可行性，以便健全教室軟硬體設備及增加師資，提升司馬庫斯孩子受教權及學習競爭力。

楊文科並帶同新竹攻城獅隊員到司馬庫斯，與學生進行公益籃球教學，明星球員高國豪和田浩都是泰雅族子弟，學生說很開心跟大哥哥一起打籃球，從中學到一些籃球技巧及動作。

新竹攻城獅隊球員高國豪和田浩在新光國小司馬庫斯實驗分班，進行公益籃球教學與小朋友一起打籃球。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣最偏遠的新光國小司馬庫斯實驗分班有21名學生。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

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