光和證券虎尾分公司 11月底將熄燈 16:132020/10/28 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所最新公告指出，光和證券虎尾分公司將終止營業，訂109年11月27日為最後營業日，11月30日正式熄燈。 光和證券今年初才受讓總公司位於高雄市的金港證券，年底再度決定裁撤營運效率不彰的虎尾分公司。 (工商 ) #光和證券 #虎尾 #熄燈 #分公司 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《證交所》11月法說接力 27家上市公司登場 07:442020/10/28 財經 《電子零件》欣興Q3、前3季獲利 分創近10年、9年高點 07:442020/10/28 財經 國票證券iPhone 12、Switch好康大回饋 04:102020/10/28 全球財經 獨》難敵疫情 Dancing Crab蟹舞餐廳11／21熄燈 09:102020/10/28 旅遊 《電機股》大同兩派共治 11月2日董事會 10:342020/10/28 財經 元富證響應 屏東金融公益嘉年華 04:102020/10/28 投資理財 同日公布總經理人選 大同下月2日召開董事會 04:102020/10/28 產業．科技 跟著迪士尼公主 拜訪耶誕城 04:102020/10/28 地方新聞 《店頭市場》亨泰光上櫃審議通過 08:522020/10/28 財經 竹縣北埔鄉農會客製化行銷膨風茶和冷泉米 12:552020/10/28 寶島 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 陸拚晶片業一場空？ 任正非：本土廠商造不出華為先進晶片 - 財經 欣興山鶯廠失火 全面停工救火中 - 財經 0056爆出恐怖巨量 散戶2大理由搶破頭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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