證交所最新公告指出，光和證券虎尾分公司將終止營業，訂109年11月27日為最後營業日，11月30日正式熄燈。

光和證券今年初才受讓總公司位於高雄市的金港證券，年底再度決定裁撤營運效率不彰的虎尾分公司。

(工商 )