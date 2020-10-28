國際疫情依然嚴峻，國境管制未解除，旅行社成為「「唯一被政府規定不能營運」的行業，政府相關補助陸續到期截止後勢將引發旅行社倒閉潮，許多旅行從業人員被迫失業，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會28日代表業界向政府喊「救命！」，強調「旅行社要生存」，希望政府讓業者安心。

旅行公會全聯會理事長蕭博仁代表業界提出幾大訴求：1.政府繼續給予旅行社薪資補助。2.繼續針對國旅市場給予安心旅遊補助，並針對非假日補助團體旅遊。3.努力向鄰近國家爭取旅遊泡泡。4.給予領隊導遊生計補助。

蕭博仁表示，全台有4000家旅行社，7成是出團海外，9月底薪資補助結束，10月底安心旅遊補助也截止，國境管制如果不開放，旅行社無生意可做，年底逾千家旅行社無法再撐下去。

蕭博仁說，旅行社配合政府政策無限期停團，同時又要還要協助政府維繫勞動人力不要失業，大家都在苦撐，雄獅旅行社至今已虧損超過10億元，康福與東南等大型旅行社亦至少賠了5億元，其它虧超過1億元的旅行社更多多不勝數，「誰還願意繼續虧呢？」。

旅行業品保協會理事長許禓哲表示，自1月23日起政府要求旅行社停止出團後，業者就開始墊付訂金，「且迄今都要不回」。同時，旅行業者也一直在幫政府「撐」著，避免失業率攀升，但如今實在挺不住了，政府如果不出手幫忙，位在海嘯第一排的旅行業最後恐將「滅頂」。

觀光領隊協會理事長張榮坤表示，國門不開、旅行社無團可出，全台領隊6萬人都已失業，為了生活，有人去開計程車，有人轉作美食外送員。張榮坤表示，台灣花了近40年陸續養出高素質的領隊導遊，如果這些優秀人才職開了，是觀光產業嚴重損失。

觀光導遊協會理事長許冠濱表示，台灣有4萬名導遊，疫情爆發迄今80％導遊無團可帶在家待業，20％則轉做旅遊電商，另有10％則完全轉行。許冠濱根據統計指出，台灣有162萬人的工作和觀光旅遊產業有關，如以2300萬人口總數看，至少有7％的人生計受到影響。

蕭博仁感謝政府先前對旅遊業的補助，但他也指出，政府雖薪資補助四成，但為支付勞建保等，業者自己還要負擔八成，其實仍入不敷出。因此全聯會希望政府能持續補助。

(工商 )