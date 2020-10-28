小朋友透過闖關遊戲學習急救等防火防災救生知識。（消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

小朋友透過闖關遊戲學習急救等防火防災救生知識。（消防局第2大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣消防局第2大隊竹南防宣隊舉辦小小消防營活動，因轄內幼童數量甚多，特別分成3個梯次舉行，28日上午在第2大隊廣場舉辦第3梯次小小消防營，苗栗縣長夫人蔡麗卿與竹南鎮長方進興都都到場，陪著小朋友玩過關遊戲，從小深植防火觀念。

28日上午9時舉行的小小消防營活動，共有轄內各幼兒園師生共計約320人參加，包括身兼苗栗縣防火宣導大隊大隊長的苗栗縣長夫人蔡麗卿，竹南鎮長方進興以及竹南鎮代會主席何秀綿等人，都到場參與，方進興更肯定小小消防營的功能，表示未來將全力支持消防營繼續辦下去。

小小消防營宣導體驗，設有5關卡，都是運用兒們最喜愛的卡通人物做為關卡主題，來吸引小朋友的注意及興趣，並以卡通有趣造型，來讓小朋友更容易了解各種防火防災觀念智識。

例如「汪汪隊立大功」遇到火災時，該如何報案？報案時該說什麼？該撥打什麼電話等？「哆啦A夢圓滾滾」不小心著火時，可以冷靜執行停躺滾。「佩佩豬衣世代」讓小小朋友體驗穿著消防衣帽鞋等救災裝備，藉以此讓小小朋友對消防領域的認識。

小小消防營就是想藉由趣味的闖關活動，讓小朋友們快樂參與，在創意宣導過程中，讓小朋友快樂學習，藉此種下防火防災的觀念。

(中時 )