醫護人員除了接觸病人，還會遇上一堆疑難雜症，背後許多辛酸無人知。有護理師透露，之前有同仁竟因「胸部太雄偉」被投訴，此外，包括「太胖、不笑、不溫柔」什麼離奇的投訴理由都有，讓她深感無奈。

有護理師竟因「胸部太雄偉」被投訴，讓她深感無奈。(示意圖非當事人/達志影像)

在醫院除了醫師會因醫療糾紛吃上官司，護理師也常被投訴，護理師林婷日前在談話性節目中透露，護理師最常被投訴的理由竟然是「不笑、不溫柔、沒表情」。護理師指出，笑或不笑都會被投訴，有學姐遭投訴「打針不溫柔都不笑」，被護理長要求改進；也有家屬抱怨「我媽已經在急救了，妳在笑什麼？」。

林婷表示，護理師雜事多，常常一忙起來顧不到表情，日前就有學妹因為病患嫌便盆太冰被投訴，護理長因此建議先問病患便盆要溫的、熱的還是冷的？讓她不禁嘆，護理師並不是服務業。

此外，還有許多千奇百怪的投訴理由，包括「護理師胸前太雄偉」、「護理師太胖」、「護理師裙子太短」、「在護理站吃東西不雅觀」、「護理師的香水味影響我孩子的呼吸系統」、「護理師推床送檢查的動作太大」等等，雖然涉及人身攻擊的投訴，醫院並不會懲處，但聽到這些離奇投訴，真的令人哭笑不得。

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(中時新聞網)