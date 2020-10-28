通霄楓樹里蒜香藤花祕境爆紅，平日就有遊客盛裝打扮來拍美照。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

溫姓人家在住家外農路旁種植蒜香藤，今年秋季花況極佳，浪漫紫色花徑在網路上爆紅。（張文煥提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣議員張可欣27日在里長帶領下，親自前往蒜香藤花祕境踏勘，照片一出網友稱讚「人美花嬌」，頻頻詢問花徑地點。（張可欣提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄鎮楓樹里2鄰農路，近日蒜香藤花大爆發，攀附路旁圍籬長達約100公尺，浪漫紫色花海在網路上爆紅，不到假日就有許多遊客爭相造訪，但在地攝影工作者張文煥提醒，該處農路狹窄，會車不易，且停車不方便，建議外地遊客先在附近找停車位，再步行進入賞花。

蒜香藤又名紫鈴藤，原產地自西印度、哥倫比亞，目前台灣各地均有種植，由於蒜香藤葉深綠富光澤，花形大而優美，一般多作為籬笆、圍牆美化或涼亭、棚架裝飾之用，1年2次花期分別在春、秋2季，尤其秋天開得較好。通霄楓樹里溫姓人家，在該路農路旁種植蒜香藤多年，但今年秋季花況出奇地好。

張文煥指出，今年因少有大雨打壞花朵，因此花開得特別旺盛，這片花牆是鄰近的溫姓人家種的，由於附近都是他們家族的土地，溫家人有意明年擴大栽種，讓花牆繼續延伸，看起來更壯觀。蒜香藤花花期不長，預估最多只能撐到11月中旬，欲賞花的民眾手腳可要快。

通霄蒜香藤花祕境在Google地圖查不到，賞花民眾可以從通霄鎮楓樹里活動中心，直走到楓樹里2鄰，過全順畜牧場右轉進去即可抵達。苗栗縣議員張可欣27日跑行程時得知有此祕境，在楓樹里長帶領下現勘，一行人驚嘆「真的美翻了！」，她表示現場有很多外地人來朝聖，已成為通霄新興景點。

(中時 )