交通利多也帶動房市成長，國道4號未來會經潭子區，連接起台中市重要的74號快速道路，位於潭子周邊的豐原區連帶受惠。（盧金足攝）

六都房市交易熱烈，以最新9月建物買賣移轉棟數來看，較去年同期都有雙位數幅度的成長，其中台中市增加54.6％，六都中買氣最旺盛，有巢氏房屋27日統計今年前三季房市交易數據，北屯區以突破5000棟的交易量，拿下成交量第一名，烏日區交易大幅成長近50％，超過1000棟關卡，擠下沙鹿區排入第10名。

相對2019年1至9月，台中今年房市交易價量持續成長，顯示市場剛性需求強勁，有穩定購屋需求。

有巢氏房屋依建物買賣移轉棟數的數據分析，交易量最多的3個區域，仍然是台中市的「三屯」地區：北屯、西屯與南屯區。

北屯區以突破5000棟的交易量，拿下成交量第一名，年成長14.5％，代表該區仍保持穩健動能。緊追在後的是1至9月份成交量4601棟的西屯區，以及2834棟的南屯區。

有巢氏房屋指出，台中市區以外的衛星區域表現最為突出的是大里區，1至9月份交易量較去年同期增加32.8％，排序前進到第4名；烏日區交易量大幅成長近50％，2019年741棟，到今年同期已超過1000棟關卡。

十大交易熱區除了西屯、南屯與西區之外，還有7個區域房價維持在1字頭，其中漲幅最高的是豐原區，自每坪14.4萬元提高到16.1萬元，漲幅為11.8％，是交易熱區中唯一有雙位數成長的區域。

房價親民加上軟體園區、運動中心利多加持 大里後市可期，有巢氏房屋台中大里康橋加盟店店東范益彰指出，大里區機能本來就很好，這幾年還有帶來5000多個就業機會的大里軟體園區落成，交通方面通往台中市區、南投與彰化都相當方便，價格在整體台中市又親民，即使在外縣市工作的族群，因為生活便利，選擇在大里置產。

范益彰說，大里大多為自用住宅，購屋族會鎖定坪數適中，2房或3房的大樓，並且考量交通需求，車位也是必備條件；如果選擇新成屋，單價多介於22-25萬元，中古屋則是1字頭、總價千萬元以下的產品最受歡迎。

他指出，未來還有位於15期重劃區的聯合行政中心，和國民運動中心等重大建設加持，以及今年8月動工的草湖匝道，都會提高大里區便利性，增加移居意願。

有巢氏房屋豐原良家加盟店長陳進南指出，中科后里園區是人流進來豐原的主要原因，由於豐原市區生活機能相較后里完整，因此成為不少中科工作者的首選。

交通利多也帶動房市成長，國道4號未來會經潭子區，連接起台中市重要的74號快速道路，位於潭子周邊的豐原區連帶受惠，認為台中房價較貴的消費者，就會因為交通便利性提高，增加來豐原置產的意願。

他進一步說明，豐原去年開始出現不少新建案，通常為2房或3房的標準格局，單價落在25萬元上下，主要吸引有換屋需求的客群。至於首購族則青睞價格便宜的透天與公寓，總價介於700至1000萬元之間的透天，與400至600萬元的公寓最搶手。

陳進南也預期之後隨著國際大廠美光進駐后里園區，會帶來更多工作人口，加速整體豐原區房市成長。

至於建物買賣移轉棟數增幅最大的烏日區，台慶不動產台中烏日高鐵加盟店店東陳漢威表示，受惠於交通設施與重大建設消息，像是台中捷運綠線即將通車、大型百貨商場要進駐、各大知名建商相繼卡位等，加上過去房價便宜，讓交易量增，這些議題有望持續發酵，帶動烏日區房市穩定發展。

陳漢威強調，烏日區兩大交易熱點，分別為高鐵站周遭與明道舊商圈。前者吸引不少彰化消費者，考量「進城」需求才來置產，物件基本上為新建案，房價大多都已站上2字頭，甚至有建設公司推出每坪近30萬的建案。

明道舊商圈附近，通常是有地緣關係的購屋族，並以正3房、室內空間25坪以上的物件最為熱銷，價格其實已經逐漸靠攏新建案，未來有機會脫離1字頭區間，購屋族可多留意。

(中時 )