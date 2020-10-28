今年新冠疫情帶來WFH商機，宏碁(2353)是重要的受惠者。宏碁共同營運長黃資婷表示，雖然今年營運順風，但被追貨追得很辛苦。今年第三季宏碁電競營收年增70%，Chromebook營收年增94%，商用NB營收年增86%。宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，目前印尼、日本和新加坡的政府學校標案大單持續看到明上半年，未來印尼和印度的成長動能仍然可期。

針對今年新台幣匯價大幅走升，對國內電子業帶來沈重壓力！黃資婷表示，宏碁有一套很好的避險機制，就產品面而言，宏碁以創造更多的價值來因應市場風險。宏碁出貨以美元計價，財務端也都積極避險。黃資婷表示，宏碁由PC/NC的品牌業者，轉進成為LIFESTYLE品牌，去年宏碁新事業的營收占比逾10%，但今年PC業績作得太好，故新事業占比略為下滑。

宏碁另一位共同營運長高樹國則表示，現在很難預估未來5年後宏碁的營收樣貌，因為新科技變化速度很快。未來PC也不曉得長什麼樣子，電腦的面貌也可能都不一樣，會有很多新機會，宏碁持續尋找產業的「微趨勢」，創造出使用者需要的產品，為使用者而做。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，宏碁泛亞區第三季市場的營收年增15%，第三季日本和菲律賓都有翻倍的營收成長，菲律賓首次單季日破1億美元，紐澳區營收有54%的年增。在商用市場端，日本有5倍成長，菲紐澳和香港幾乎都有翻倍成長，整體年增約27%；至於電競營收年增17%，成長率前2名為菲律賓有81%年增，越南有76%年增。Chromebook今年疫情影響，需求大爆增，整體Q3出貨年增575%，其中印尼年增26倍，日本有12倍的年增，都是受惠於大型標案。

(時報資訊)