歐洲最大零售商家樂福(Carrefour)周三報出近20年來最佳的季度銷售成長表現，也反映出其在主要市場法國、西班牙和巴西的較佳表現。

該法國零售商指出，在促進獲利和銷售的策略性重整計畫下，公司將維持該計畫的目標。

集團董事長和執行長邦帕爾(Alexandre Bompard)表示，第三季銷售的成長反映集團優異的動能，也證實了家樂福2022年轉型計畫的成功。

家樂福從2018年開始為期五年的轉型計畫。主要在刪減成本和增加電子商務投資，以改善獲利和銷售。家樂福與其他同業一樣，正在抵禦亞馬遜等電商的進擊。

家樂福正在擴展便利商店業務，降低對複合商場的依賴，並更加專注於有機產品和自家品牌商品。

第三季營收為196.9億歐元(約232.7億美元)，在排除燃料和日期影響的基礎下，成長6.3%，為家樂福過去20年以來最佳的成長表現。特別在法國市場表現強勁，執行長在法國將重整複合商場的銷售列為優先重點。

總體而言，家樂福受益於此新冠疫情下的食品強勁需求以及法國的降價行動。在政府實施封鎖期間，消費者喜歡到家中附近的超市、便利商店和電商下單；但是法國在五月中旬解除封鎖後，複合商場的銷售開始出現明顯改善，加速了第三季營收成長。

家樂福第二大市場巴西，銷售亦增加26%，優於第二季的增加15%。

(時報資訊)