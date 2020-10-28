投資人擔心歐洲與美國的新冠肺炎疫情急升，將進一步打擊已經受到重創的全球經濟，周三日股連跌第三個交易日。

此外，逐漸逼近的美國總統大選讓許多投資人退到場邊觀望，令市場交投減弱。

周三收盤，日經225指數跌0.29%，為23,418.51點。東證一部指數跌0.31%，為1,612.55點。

東證33大類股僅6類收高，以礦業股跌3.37%，鋼鐵股跌3.01%及保險股跌2.86%，跌幅最大。美國在選前通過新紓困案的希望減弱，隔夜美國公債殖利率下滑，保險股首當其衝。

分析師表示，美國新冠肺炎確診數激增，以及華府仍難以就新紓困振興方案達成協議，隔夜美股道瓊指數與標普500指數收黑，使日股承壓。

稍早前美國總統川普坦承，在11月3日大選前，可能無法就新一輪激勵方案達成協議。美股期貨應聲走低，亦帶動日股下跌。

全日空控股收漲0.35%，盤中一度漲4%。該航空公司周二宣布重組計畫，並預測本年度（截至明年3月）營業虧損將達到5050億日圓，創下歷史新高。

(時報資訊)