現在正值台南市東山區青山及白河區南寮「青皮椪柑」產季，台南市農產運銷公司為幫農民促銷，配合台南火車站120周年紀念活動，推出季節限定的「120周年火車紀念版禮盒」，一大盒可裝3節車廂，紙箱可留下來彩繪，組合成火車玩具，一推出就有許多民眾預購。

每年10月開始是台南青皮椪柑產季，青皮椪柑外表上是綠色，但與一般黃色柑橘不同，內部果肉卻已經是成熟，有著濃郁酸甜多汁口感。

台南市農產運銷公司總經理李芳林表示，青山及南寮得天獨厚的地質與自然環境，生產出的青皮椪柑具有的獨特的酸甜清新口感，有濃郁自然柑橘香氣。

台南市農產運銷公司為推廣優質在地農產品，今年發揮創意，配合台南火車站周年紀念，推出「120周年火車紀念版禮盒」，內裝3小盒青皮椪柑，火車頭造型外箱可留下來彩繪，小盒紙箱則是車廂造型，可串成一列火車。

李芳林說，青皮椪柑是台南特產，現在正是最好吃的時候，而且產季只到12月初，消費者要把握時間採購，農產運銷公司配合台南購物節，推出優惠特價，9斤裝每箱600元，5斤裝每箱330元，歡迎民眾或公司團體訂購。

(中時 )