奇岩捷運站旁(27日)深夜發生嚴重車禍，雙載騎士與轎車對撞，23歲林姓騎士與後座19歲女乘客命危送醫搶救。(照片/翻攝《台北之北投幫》社團)

〝碰〞的巨大聲響，劃破寧靜夜空。台北市北投奇岩捷運站旁，昨(27日)深夜10點半發生一起嚴重車禍，一台雙載機車與一輛轎車對撞，導致後座23歲林姓男子當場命危，20歲女騎士則是頭部挫傷、左腳骨折，警消獲報送醫搶救，自小客車23歲王姓駕駛則無受傷。

雙載機車與藍色自小客車對撞，造成林姓騎士與後座女乘客命危。(照片/翻攝《我是北投人》粉絲團)

深夜10點30分左右，奇岩捷運站旁路口發生嚴重車禍，一輛轎車從北投路一段左轉三合街二段，豈料，與對向直行機車發生嚴重衝撞，導致雙載乘客噴飛倒地，救護人員到場後，緊急對2名傷者CPR進行搶救。後座23歲林姓男子噴飛倒地，當場失去生命跡象，緊急送往榮總搶救，20歲王姓女騎士，則頭部嚴重撕裂傷，則送往振興醫院搶救。

奇岩捷運站27日深夜發生嚴重車禍，造成2騎士命危。(照片/翻攝《台北之北投幫》社團)

透過現場照片可見，藍色轎車擋風玻璃破裂，車頭板金凹陷，前方機車傾倒，車內物品灑滿地，地上留有大片血跡，根據目擊者表示，先是聽到巨大碰撞聲，然後看到2位騎士噴飛倒地不起，其中一名血流成河，真的嚇死了。

北投分局交通分隊長傅冠淵表示，機車駕駛與轎車駕駛皆未違反號誌規定，酒測值均為零。(照片/北投分局 提供)

北投27日深夜這起嚴重車禍，北投分局交通分隊長傅冠淵表示，自小客車駕駛為23歲王姓男子並未受傷，20歲王姓女騎士頭部挫傷、左腳骨折，目前沒有生命危險，後座23歲林姓男子送醫搶救，目前仍在加護病房中。警方調查後，詢問當事人及查閱行車紀錄器畫面，雙方當時形像號誌都是綠燈，並未違反號誌管制情形，而雙方酒測值皆為零、確認駕照均符合規定。

(中時新聞網)