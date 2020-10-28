綜藝天王吳宗憲日前開直播提到去施打流感疫苗，沒想到事後竟暈了好幾天，甚至到了需要人攙扶的程度，這也讓他以自身經驗為例，呼籲沒打疫苗的人別去施打，對此死對頭陳沂也逮到機會在臉書發文開酸。

吳宗憲表示這輩子都沒施打過疫苗，沒想到這次聽從建議接種流感疫苗，事後三四天幾乎都在暈眩中渡過，嚇得他呼籲所有人：「夭壽，他那種症狀很可怕，沒有那個習慣真的不要亂行動」，對此陳沂則是逮到機會不忘嘲諷：「酒駕開車比較暈，還是打流感疫苗比較暈？」文末更不忘標註吳宗憲，立刻引起網友議論。

回溯到2004年時，本土天王吳宗憲因酒後駕車載辣妹出遊又無照駕駛被逮，讓他打破沉默召開記者會，除了對自己不當行為致歉之外，也駁斥民意代表質疑警察包庇一說，更不滿同車辣妹被影射從事特種行業，這讓平時告誡藝人不可酒後開車的他，對於自己所犯的錯誤感到懊惱。

對此網友也紛紛回應：「酒駕跟打疫苗都不暈，只有看到美女才會暈」、「有一種暈叫做當事人自己說很暈」、「看到美女，大頭小頭都暈」、酸言酸語絲毫不給吳宗憲面子。

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(中時新聞網)