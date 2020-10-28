今年以來，股票ETF總收入1190億美元（約台幣3.4兆元），但由道富集團（State Street）發行、全球最大的SPDR標普500指數ETF（SPY）卻遭投資者撤出了330億美元（約台幣9428.6億元），是ETF中流失量最高的。有消息指出，這可能是因在降低成本的浪潮中，投資者尋求更低的費用，而SPY比較昂貴，因此現金流失的速度比任何一家同業都還快。

根據美國財經媒體報導，SPY規模高達2940億美元，目前是全球管理資產規模最大的ETF，但二、三月新冠肺炎爆發後遭投資者大量撤出。該ETF的費用率為0.095%，大約是其他三個最大競爭ETF的三倍，投顧公司「ETF Store」總裁傑拉奇（Nate Geraci）表示，這意味著隨著復甦而重新進入市場的投資者可能會選擇更便宜的選項。

道富環球顧問常務董事Matt Bartolini則強調，新冠疫情爆發時，SPY資金流動到特定領域的ETF（如能源ETF），但隨著美國大選愈來愈靠近，資金流動可能又會改變，他已看到很多投資人轉向單一個股。

至於由先鋒集團（Vanguard Group）發行、管理1628億美元的Vanguard標普500指數ETF（VOO），費用率則為0.03%，今年已流入233億美元，為ETF中最高；道富集團的另一支SPDR投資組合標普500成長股ETF（SPYG）與SPY持股相同，但費用率僅0.03%，今年也流入29億美元。

報導指出，以發行商排名來看，規模第二大的先鋒集團今年淨流入1480億美元，排名第一，而貝萊德（BlackRock）的淨流入為790億美元，道富的淨流入為190億美元。不過先鋒集團發言人Freddy Martino卻認為，雖然客戶轉向低成本的ETF增進了資金流入，但從此過程中只獲得了228億美元。

(中時新聞網)