國內換肝權威、中國醫藥大學附設醫院器官移植中心院長鄭隆賓近來因肖像遭有心人士盜用，藉其名氣型塑為「台灣養肝丸之父」賣起養肝丸，讓他相當氣憤，特別結合中國附醫中醫部推動中西醫整合肝臟移植一條龍服務，慎重呼籲國人不要吃來路不明的草藥，也別相信不實的廣告，有病就要就醫並遵從醫囑正確用藥。

鄭隆賓每年執行肝臟換肝手術百例，迄今累積逾千例成功個案，前一陣子有病患突然問他「醫師，你有在賣養肝丸？要怎麼吃？」訝然發現遭不肖業者透過臉書一頁式廣告盜用肖像，經查為設在境外IP，即使提告也沒用；鄭隆賓於是主動出擊，把中國附醫推動多年的中西醫整合治療運用在肝臟移植的病患身上，邀請中醫部醫療團隊一起加入病患照顧。

中國醫藥大學附設醫院器官移植中心院長鄭隆賓肖像遭有心人士盜用，還將他捧為「台灣養肝丸之父」賣起養肝丸。（馮惠宜攝）

鄭隆賓氣憤的拿起盜用他的養肝丸，籲民眾有任何疾病仍需就醫看診由醫師處方正確用藥，才不會花錢又傷身。（馮惠宜攝）

鄭隆賓坦承過去自己有胃疾，兩年前接受中醫部主任林宏任調理，從一天吃8顆胃藥到如今完全不再吃胃藥，他想，既然與其肖像被盜用，不如好好與中國附醫中醫師合作，讓肝臟移植後的病患，透過中醫調理，解除非移植造成的身體問題。

這項計畫從四月開辦以來，已有149名病患嘗試在吃抗排斥藥外，也接受中醫調理，其中119人持續追蹤治療中，回診率達80％，72歲的卓先生也現身說法，他說，103年他因肝癌接受肝臟移植，迄今一直沒有復發，但本身就有胃酸逆流，由於移植術後需服用抗排斥藥物，再加上長期服用抗病毒藥物治療，導致卓先生一直受到慢性胃炎所困擾，四月開始透過中西醫合併治療，如今胃部不適改善很多。

(中時 )