一名林姓5幼童日前隨父親至竹南鎮苗北藝文中遊玩，卻不慎與父親走失，經民眾發現報警協助，竹南派出所員警趕往將幼童帶回派出所保護，通知林父前來帶回愛子，解除一場虛驚。

竹南所警員林延龍、張雲丞等2員，是在日前接獲民眾報案指稱，竹南苗北藝文中心前發現有名走失兒童，需要警方協助，林員2人立即趕往現場，找這名5歲男童，男童向員警表示，他跟著父親到苗北藝文中心遊玩，不慎與父親失散，員警先行將男童帶至派出所保護，查出男童身分及家屬聯絡方式，順利通知林父前來將孩子領回，對警方熱心協助深表感謝。

(中時 )