5歲童走失 竹南警熱心護童與家屬團聚 16:272020/10/28 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林姓5歲男童走失，竹南派出所員警協助找到父親領回。（竹南分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名林姓5幼童日前隨父親至竹南鎮苗北藝文中遊玩，卻不慎與父親走失，經民眾發現報警協助，竹南派出所員警趕往將幼童帶回派出所保護，通知林父前來帶回愛子，解除一場虛驚。 竹南所警員林延龍、張雲丞等2員，是在日前接獲民眾報案指稱，竹南苗北藝文中心前發現有名走失兒童，需要警方協助，林員2人立即趕往現場，找這名5歲男童，男童向員警表示，他跟著父親到苗北藝文中心遊玩，不慎與父親失散，員警先行將男童帶至派出所保護，查出男童身分及家屬聯絡方式，順利通知林父前來將孩子領回，對警方熱心協助深表感謝。 (中時 ) #竹南 #父親 #男童 #走失 #員警 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄國小童救腳踏車全身著火 放火13歲國中生到案 07:382020/10/28 社會 老婦急領45萬欲面交專員 警及時攔阻 14:142020/10/27 寶島 台中清朝嬤滿117歲 拿到重陽節金鎖片及萬元禮金樂開懷 18:382020/10/27 生活 新莊翁被撞亡 長髮美女包包墊頭蹲地守護 家屬感動急尋人 12:182020/10/28 社會 協調離婚夫妻口角變捐款 阿SIR好有愛 13:392020/10/28 社會 澎恰恰與金主「楊醫師」三溫暖協商債務 兒子遭帶回家取走地契 14:122020/10/27 社會 毒蟲販毒還擁槍自重 回老家躲藏遭警逮 15:142020/10/28 社會 高齡友善照護 頭份市衛生所助家暴受虐老婦 15:362020/10/28 寶島 車禍逆轉 竟是妒夫載妻小送死 04:102020/10/28 社會新聞 台中婆婆就醫途中大塞車 媳婦求助暖警一路開道送醫 13:322020/10/27 社會 社會熱門新聞 知名童星「糖糖」新莊遭撞當場斃命 肇事男稱煞車失靈 - 社會 吳夢夢3P動作片外流 人妻一看大驚：男主角是我老公 - 社會 包包暖墊車禍老翁 長髮正妹找到了：想去靈堂上香 - 社會 AV女優吳夢夢媽媽身分曝光 竟是陽明山知名老闆娘 - 社會 單親媽花15萬買「清大學歷」秒變竹科副理 被抓包喊：我有付出 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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