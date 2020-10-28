圖為成功站44公分斷軌之鐵軌 (圖／潘千詩攝)

台鐵新市=永康間東正線鋼軌斷裂案，國家運輸安全委員會今日下午表示，還在判斷是否需要立案調查，此事件依台鐵規定而言僅是「行車異常事件」，是否調查仍須判斷，但縱然沒有調查，也將與成功斷軌案之間相關關聯性一併處理。

運安會主委楊宏智說，今早永康斷軌並未成案，還在判斷有無需要調查，因人員還在現場，必要資料會帶回實驗室做必要檢視；調查是有條件，但通報一定比調查範圍要寬，斷軌尚未釀事故，對台鐵局長期來講屬於行車異常事件，照定義可不用通報，但台鐵局跟運安會已有默契，只要覺得有安全顧慮就讓運安會共同把關，在通報範圍內鉅細靡遺提供資訊。

另外，針對3月發現裂痕，導致519成功站44公分斷軌，楊宏智說，因蘇揆非常關切，上周五由副院長召集各相關部會首長，開了「台鐵軌道安全問題檢討會」，交通部長林佳龍也在場，他開宗明義表示，誠實面對，所以運安會收集的訊息，現場拿不及拿到的資訊，在台鐵局、鐵道局協同作業下，對於面臨的問題會快速到位。

總結，第一、44公分成功站斷軌，要回溯原料來源有無問題，有無混料、批料不完整；第二，為何會斷裂，也是運安會將調查的部分，至於焊接是相當專業的領域，有無焊接資格及證照，行政院也希望用更高標準、更完整方式徹底探討。事實調查報告將於11月6日送交委員會討論後公布。

楊宏智表示，永康斷軌19公分發生在踏面，初步判斷將朝是否跟焊接有關係，而列車車輪直徑86公分，5月成功斷軌44公分風險高，因斷軌已超過輪子直徑一半，恐滑出去，兩案風險有相當大差距，若分析後認為發生原因有相關性，兩案可能併案處理。

(中時 )