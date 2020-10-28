北市園圃生活節起跑，邀您花巧思添精彩！（台北市政府產發局提供／吳康瑋台北傳真）

假日逛花市，總想買個盆栽回家，卻怕養不活？嚮往田園生活，又不知道如何著手？想要動手種植蔬菜，卻苦無空間？北市政府產業發展局聽到了，將於31日上午10點至下午5點，於圓山花博公園入口前廣場舉辦「2020園圃生活節」，快來現場尋找解答。

北市政府自104年開始推動田園城市政策，結合生態環保、社區營造的生活型態，為市民創造都市的園圃空間與綠意生活，從公家屋頂推廣到私人屋頂，再延伸至鄰里平地之閒置空間，由北市產業局提供農業技術諮詢服務、相關課程及系列活動等，並匯聚於園圃生活節。

產發局將邀請經驗豐沛的田園社區夥伴、身經百戰的園圃經營者及專業的資材達人共襄盛舉，提供園圃資材諮詢、推廣種植知識，實際展示園圃生活成果，讓不知如何享受園圃樂趣的市民，能於現場取得所需資訊，並加入打造社區園圃行列，開啟悠閒綠意生活。

產發局表示，今年園圃生活節活動精彩可期，現場有DIY互動體驗，帶領市民彩繪南瓜、製作止癢膏與防蚊液，另外中山區劍潭里、中正區網溪里、大同區大同社大、文山區樟新里、南港區中南里和北投區清江里等社區園圃成員分享自身經驗，更規劃故事活動，由思多力親子成長團隊的故事老師帶著孩子們讀繪本、認識常見食材，非常適合親子同遊，產業局為鼓勵市民參與，只要運用農學知識闖關，再找出花博公園內的集點祕境，更有機會獲得精美禮品一份。

(中時 )