美國在台協會和外貿協會，28日共同舉辦印太商業論壇（IPBF）台灣主題會議，主題為「新冠肺炎台灣模式：打造醫療產業的公私部門夥伴關係」，討論台灣公私部門的代表分享了台灣如何運用其公共衛生及私部門資源，成功抑制新冠肺炎對台灣社會造成的威脅。

美國在台協會處長酈英傑在致詞中表示：「台灣已經脫穎而出，成為關鍵物資（如醫療器材）的可靠供應商。台灣動員整個業界擴大產能，一度成為全球最大的外科口罩製造地。台灣自給自足的能力讓人佩服，不過在這次危機中，台灣還對包括美國在內的許多國家都提供了援助，更是讓人覺得深受鼓舞。」

AIT表示，本場次為印太商業論壇於2018年成立以來首場由台灣主辦的會議。過去兩年來，印太商業論壇為促進美國及印太地區夥伴之間貿易、投資和經濟合作關係的旗艦論壇。今年的討論主題涵蓋能源、基礎建設、數位經濟、公共衛生等關鍵產業的商業環境最新發展，以及政策建議和拓展公私部門夥伴關係的嶄新機會。

(工商 )