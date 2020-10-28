助攻文化內容產業的文策院2020年前9個月預算執行率僅20％，成為立院教育文化委員會28日質詢焦點。對此，文化部長李永得表示，執行率確實過低，文化部會與文策院討論，未來將資源做更有效整合。

立委林奕華指出，文策院年度預算11億元，截至9月，只有支出約2億多元，執行率僅2成，其中約1.5億用於文化部移轉的獎補助業務，雖然有受到疫情影響，但明年國際疫情未必能趨緩，文策院有必要就預算分配做調整。

立委張廖萬堅以電影產業為例，文化部影視局國片輔導金一年可支持約25件企劃，但文策院成立一年多，協助電影產業投融資僅14件；另外，國發基金匡列百億預算加強投資文創業，近年累積投資額僅10億左右，對電影業成長似乎幫助有限。

對此，李永得認為有必要改進，且強調文策院的資源應與文化部的各項預算做系統性整合，積極協助影視文化內容產業發展。據他初步了解，有很多制度、與業界網絡連結還有改進空間，也要加強文策院從市場、產業角度思考協助產業界。

文策院董事長丁曉菁表示，文策院今年預算執行因為疫情受到影響，包括國際展會無法參加，文策院除全面改為線上，也轉為內容開發與國際合製助攻，今年仍以執行率百分百為目標，也會增加新創、天使輪投資的嫁接，助攻國內產製能量。

(工商 )