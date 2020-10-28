萬聖節將至，許多幼兒園準備大肆舉行學童扮裝活動，造成部分家長的壓力。教育部次長蔡清華今天表示，不管是萬聖節或聖誕節，幼兒園辦的相關活動都應與課連結，老師也要向小朋友解釋節慶的來源及意義，而不是為單一宗教做宣傳。

教育部最近預告修正「幼兒教保及照顧服務實施準則」，增訂公立幼兒園不得為特定宗教信仰從事宣傳、活動或使用相關教材；私立幼兒園辦理符合其設立宗旨或屬性之特定宗教活動，應尊重幼兒及家長參加之意願，不得因不參加而為歧視待遇。

教育部今天說明第二期（108至112年）「幼兒園美感教育扎根計畫」，計畫總主持人、台南大學藝術學院院長林玫君表示，目前全台有12個社群，為幼兒園教師提供為期一年的美感教學培訓，以讓美感教育向下扎根。

第二期「幼兒園美感教育扎根計畫」已進行了2年，每年經費約500多萬元，已有150校參與。教育部希望藉此把美感教育融入幼兒園的課程、生活及環境中。

每年萬聖節許多幼兒園舉行扮裝活動，同學間互相比較，也造成部分家長的壓力。林玫君表示，老師應該有所覺查，「不要為了萬聖節而萬聖節」，幼兒園的活動，都應該與課程連結，才有意義。

林玫君表示，萬聖節的代表顏色是橘色、紅色，幼兒園老師可趁此進行色彩教學，以這些顏色布置教室，或是要小朋友穿橘色衣服或紅色襪子到學校來，大家好玩、熱鬧一下，也達到教學的意義。

蔡清華說，學校教育要回到《教育基本法》，不應為單一政黨或宗教服務。因此，對於幼兒園辦理萬聖節或聖誕節活動，希望是與課程連結，而且老師要為小朋友解釋這個節慶的緣起及意義，不是只進行扮裝活動。

(中時 )