萬聖節將至，習俗裡兒童們會披上各類角色扮裝、提著南瓜桶來領取糖果，也有不少賣場為搶賺節日商機，推出千百種應景商品，但有民眾反映許多架上商品，只貼上金額，未清楚標示商品材質及使用說明，讓家長們看得滿頭霧水，不知該不該買。

北市商業處近期抽查市面上裝扮道具、服飾及玩具等150件商品，但多數包裝「全無標示」，嚴重違反商品標示法，其中裝扮服飾有18.6歲％的不合格率、兒童玩具有8.57％不合格率、裝扮道具則有4.17％不合格率，恐怕已有家長不知情的，把這些標示不清的危險商品帶回去給孩子使用。

萬聖商品標示不清，家長霧煞煞，北市商業處限期改善。（吳康瑋攝）

商業處指出，兒童免疫力較低，且容易發生過敏，若常接觸標示模糊、不安全的商品，將嚴重影響健康狀況，因此，市府已立即要求廠商限期改善，逾期未改正，將全數勒令下架，以保護兒童健康。

商業處指出，家長欲挑選安全無虞的商品時，需確認標示內容是否包含品名、廠商名稱、地址、電話或代理商及原始製造國等，除此之外還要仔細觀察產品成分、材質、適用年齡及使用方法等，商業處說，要替孩子們的健康確實把關，就需避免購買來路不明、品質堪慮的玩具商品，讓親子安心、快樂，又安全地去參加萬聖節裝扮趴踢。

議員戴錫欽指出，萬聖節相關商品種類繁多，每個父母及辦活動的廠商，在選購商品時，務必注意有無合格產品標示及使用說明，過去曾發生兒童地墊遭驗出超標塑化劑，影響健康的案例，千萬別忽略不合格商品對人體的影響，有些配戴短時間不會有影響，但多次使用仍會損害身體，僅有慎重的選購安全的商品，才能保護好下一代的幸福。

(中時 )