東訊(2321)將於10月29日、10月30日、11月3日在北中南舉辦「東訊40周年盤經銷商大會暨新商品發表會」，將以「東訊商務通訊商品演進與未來展望」做專題報告，並展示及介紹一系列全球銷售的新商品。其中，為因應全球疫情，在影像及數據方面，東訊針對居家辦公及遠距會議需求，首推具高資安特性、專屬私有雲與透過邊緣運算，可快速提升企業溝通效益視訊會議系統平台StarV SV2004。

近年來，在工業自動化領域，工業4.0及物聯網(IoT)趨勢強勁，東訊在此波工業4.0及IoT潮流中，推出搭配母公司東元設備的「智慧機電設備健康運維加值平台(MHm-P)」，可為工業用戶提供「預知維護」，「運維加值」等新世代功能。其中採用東訊專長IoT物聯網、手機APP、5G通訊、雲平台等技術，「近端、遠端、雲端」三端一體產品領先市場，符合工業4.0改造。「智慧機電設備健康運維加值平台MHm-P」不但可以協助業主運維加值，也將為東訊產品加入工業數位轉型元素，銷售前景潛力充足，會用績效報答投資大眾多年來的支持。

東訊創立至今40年，是新竹科學園區首批入駐公司，從事高科技通訊「產品設計開發、生產、銷售、售後服務」全方位公司，產品銷售全球，為世界級通訊設備製造商。在國內則以商務通訊系統(BCS)及智慧家居(e-Home)產品為大宗，其中商務通訊系統在台灣市場佔有率高達65％，累積超過百萬中小企業人士安裝使用。「智慧家居」系統自上市以來，在台灣中高級家居市場已有40％市場佔有率。

(時報資訊)