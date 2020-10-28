八貫(1342)將於明(29)日召開上市前業績發表會，並將於11月底前掛牌上市，看好在三大動能加持下，將帶動明年業績持續上攀。

八貫近三年營運表現優異，2017至2019年每股稅後盈餘分別為3.49元、3.79元及3.08元；今年上半年雖有新冠疫情影響，公司獲利仍亮眼，稅後淨利0.89億元，年增率2.13％，EPS為1.44元；累計前三季營收為11.60億元，亦創下歷年最佳成績。以目前出貨排程來看，預期第四季將因歐美醫療及戶外訂單出貨暢旺，業績可望向上攀升，展望明年，八貫在航太輕量化新產品通過認證、跨足家居型醫療產品以及戶外產品轉單效益的三大動能加持下，將持續帶動公司整體營運成長。

八貫為全球少數同時擁有TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體）二次、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，不但可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，出貨前每件產品皆經過嚴謹的檢測，主攻與生命安全有關的醫療、戶外及航太救生等高階利基型市場；因高階產品需要通過多項嚴格的認證，故有生命週期長、且不輕易更動供應商的特性，公司目前握有明確且長期穩定的訂單，因應既有的產品以及新產品增加的產線，成品組件產能已滿載，因此進行擴廠，新廠規劃預計明年第一季進行搬廠認證，可望於第二季進入量產，未來業績動能無虞。

今年因新冠疫情而大幅帶動八貫各式醫療級氣墊床及機能性布料的出貨成長，加上第三季戶外產品出貨已恢復疫前水平，若依產品銷售類別佔比前三季營收比重分別為：醫療43％、戶外44％、航太救生9％，工業4％，其中醫療佔比年增12個百分點，目前美國區醫療產品平均毛利率為35％，樂觀預期全年營收獲利將有望挑戰新高。

八貫憑藉TPU之高效研發與優勢製程，持續多元發展以續積未來成長動能，尤其以醫療、戶外及航太救生三大產品為營運主軸，包括醫療應用從醫院高端醫療床延伸至居家照護，目前居家照護市場規模是醫療產品產值的6倍，公司所研發醫療所需之機能性布料，將可擴張應用至新領域。在戶外產品部分，公司研發持續朝向輕量、複合式布料發展，同時三次加工成品亦有持續升級趨勢，加上美中貿易轉單效益，原有客戶已明顯提升明年之下單數量。

此外，八貫佈局航太救生領域將開花結果，其中航空救命筏頂蓬機能性布料、航空逃生滑梯等已於今年通過認證，雖因疫情而遞延出貨，然年底前將小量出貨，未來可望逐步放量。目前在手訂單能見度高，且航空逃生滑梯朝向更輕量化發展，八貫不僅掌握新產品的訂單，亦可有週期性機能性布料升級潮，航太救生產業之出貨可望倍數成長。

產能上，八貫已斥資近4億元在宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區，並導入智慧化高周波產線，擴增成品組件產能，預計明年第二季正式量產，醫療床及露營睡墊產能預計增加33,000床、管材/其他產品產能預計增加144,000pcs，以期增添新成長動能。

(時報資訊)