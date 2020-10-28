義隆(2458)今(28)日舉辦法人說明會，義隆第四季預估淡季不淡，全年營收有機會超越150億元大關，法人也看好全年每股獲利上看一個股本，營收、獲利均將挑戰新高水準，董事長董事長葉儀(日告)認為，對明年目前看到的訊息還是樂觀看待，義隆現在因為上游晶圓產能緊張，主要共應商為台積電、聯電，到明年下半年才會再增加一家，對於明年的晶圓產能義隆確實「還在努力」，上半年現在看來勉強可以滿足，比較擔憂明年下半年狀況。

義隆認為目前來自客戶端對於明年的訊息上還是很正面，董事長葉儀(日告)表示，義隆明年第一季、第二季都還不錯，義隆最必須關注的兩大面向包括，首先，隨著疫情改變，是否可以維持住業績、甚至成長，義隆現在手中確實有相關產品，明年上半年也持續會發表新的技術應用，再者，上游產能的問題也是一大關鍵，如何化解新品在上游晶圓產能不足下也可以順利貢獻營運，對於明年的產能義隆現在確實「還在努力」，明年上半年產能現在可以說是勉強滿足需求，比較擔心的是明年下半年，目前義隆的確缺客戶很多貨，這也是動能可以延續到明年的關鍵之一。

葉儀(日告)進一步說明，目前晶圓產能不論是8吋、12吋都很缺，目前義隆主要供應廠為聯電(2303)、台積電(2330)，其中台積電產能主要用在Touch Pad，義隆在產能方面也一直很獲得台積電的支持，此外，義隆預計在明年下半年才會在新增加一家8吋晶圓的供應商，會應用在指紋以及新的LDDI應用，故假設今年義隆的晶圓產能是1，明年有有機會上看到1.2。

疫情帶動遠端學習商機，使得chromebook今年以來需求大增，義隆在該領域握有絕對主導權，預計第三季、第四季出貨落在1300萬~1400萬，全年出貨預估會有3800~3900萬市佔率相當高。

義隆第四季財測預估營收落在45.5~47.5億元，相較第三季衰退3.2%至微幅成長0.91%，受惠高毛利率產品比重提升下，毛利率落在46%~47%，相較第三季成長，營業利益率落在29%~31%，整體來說淡季不淡。

義隆看好今年全球NB市場大爆發，總量上看1.9億台，也將帶動義隆今年營收成長55~65%，有機會達到150億元、甚至更高；法人對於義隆今年營運也相當樂觀，看好義隆有機會賺進一個股本。

義隆大部分是採用美金報價，在新台幣大幅升值下，義隆第二季、第三季的匯損都約落在3500萬元。

至於配息政策上，義隆現階段會維持按照以往慣例。

(時報資訊)