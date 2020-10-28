香港警匪億萬巨製《拆彈專家2》集合第一集原班人馬，由香港鬼才名導邱禮濤執導，劉德華監製及主演，再加上影帝劉青雲及美貌實力兼俱的女星倪妮共同演出。兩大影帝劉德華與劉青雲相隔18年再度合作，戲裡敵友難分，戲外兩人無話不談，有如老朋友般熟絡，劉青雲說：「和劉德華合作特別有火花。」劉德華也認同：「我們很有化學作用，可以帶給觀眾意想不帶的驚喜。」

劉德華與劉青雲繼《嚦咕嚦咕新年財》後，再度同台合作，18年前一起打麻將拼輸贏，18年後成為生死兄弟，卻走向敵我難辨的為難情況，戲味更甚以往。兩人相會，有如老友一般無話不談，劉青雲表示兩人之間頗有默契，「合作時間多與少和默契沒有關係，有些演員會特別有火花，就像這次《拆彈專家2》，大家有共同理念。」劉德華也認為人和人之間的緣份很特別，「好像我初期與發哥（周潤發）合作都會特別有默契，就算沒有特別交待是兩兄弟，出來的感覺都會像是兄弟，這個就是演員間有化學作用。像是有一場劉青雲和倪妮的戲，我在旁邊看都覺得『嘩！』這部電影充滿了演員的努力，有意想不到的驚喜。」

《拆彈專家2》中有連場槍戰、爆破、武打等驚險刺激的場面，劉青雲覺得最難忘的是一場拯救市民的場面，他與劉德華在坐在一台特製的小貨車上，為了拍攝車門全都拆除，然後由吊臂拉到8層樓高，他回憶說：「導演有說會吊到高處，但沒有說會吊到多高，拍攝時，一喊1、2、3就吊上去了，我以為會慢慢拉高，怎知一下就拉上去完成拍攝。」劉德華也說：「拉的速度真的好快，但武術指導他們都很認真，拉之前都會仔細檢查所有鋼絲有沒有受損，以前拍動作戲就真的像搏命，現在就會覺得有被人照顧到，很有安全感。」雖然貨車吊鋼絲這場戲十足驚險，但劉德華覺得第一天開工時，見到劉青雲更讓他覺得難忘，「感覺很有新鮮感，就像是見到一位老朋友，10幾年前合作的感覺一下子都回來了。」

劉德華和劉青雲表示以前都曾在電影中扮演過拆彈人員，但《拆彈專家2》的演出讓他們都有了更深刻的體會，劉青雲說：「我之前也演過拆彈專家，但是帶喜劇感的，這次就是真槍實彈的扮專家，要面對大的爆炸案及很複雜的救援行動，而且電影也帶出了一個訊息，是有的東西失去了就真的找不回來了啊！」劉德華也深感電影充滿讓人反思的感受，「意外不知道會在何時何地發生，我演出的角色就一直在緬懷過去，然後又要冀望將來可以怎麼樣，但其實最重的是現在，同時也帶出世界上最危險的炸彈其實是人性。」《拆彈專家2》將於12月24日全台上映，更多電影資訊，請上「拆彈專家2（台灣）」官方臉書粉絲團查詢。

(中時 )