中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮警告，新冠病毒已發生變異，傳染性增強但毒性減弱，表現為無症狀感染者越來越多；此外，全球第二波疫情高峰已經到來，嚴重程度已超過今年春天。

《中國青年報》報導，連日來，新疆喀什疫情引發關注，出現的大量無症狀感染者，也成為了專家學者們研究的焦點。張伯禮院士表示，秋冬防疫不可鬆懈，需充分認識到新冠肺炎疫情的複雜性。

張伯禮表示，一方面，大陸應對疫情掌握了很多經驗，比如北京新發地疫情防控中，快速追蹤明確傳染源，實施精準防控，確診患者實施中西醫結合治療；大連快速篩查，精準布防做得更好；青島一千多萬人的普查5天就完成了，反映了檢測能力的提升。從病人的救治情況來看，重症減少、死亡率降低，意味著大陸對疾病的認識更充分了。

張伯禮表示，另一方面，大陸的疫情雖以多點散發為主，但需警惕新冠肺炎與流感的疊加風險。「此外，病毒已發生變異，傳染性增強但毒性減弱，表現為無症狀感染者越來越多，會給防控帶來較大壓力。」

張伯禮院士提醒，少聚集，戴口罩，勤洗手，多通風，這些有效的措施要繼續堅持。新冠疫苗有望今年底或明年年初上市，檢驗檢疫人員、醫務人員等重點人群在條件允許的情況下應及時接種。

「從全球範圍來看，第二波疫情已經到來。」張伯禮表示，美國單日新增超過7萬例，法國單日新增超過3萬例，英國單日新增超過1萬例，個別國家單日新增量接近中國大陸確診患者總和，疫情嚴重程度已超過今春。

「我們國內疫情防控有力，像武漢這樣大規模暴發的新冠肺炎疫情不會再出現，但個別地區小規模暴發及散點、多地發生的情況很可能會出現。」張伯禮院士指出，秋冬已至，疫情防控不可懈怠，目前應關注兩個問題，一是圍繞秋冬季可能出現的小規模反彈，做好人力、物資及組織協調各方面充分準備；二是還要重視做好康復患者的跟蹤管理。

(中時 )