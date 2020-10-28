北高雄養殖漁業是台灣重要的養殖生產區之一，民進黨立委邱志偉提案要求漁業署協助發展養殖漁業相關產業，漁業署評估後預計在北高雄新增3處養殖生產區，日前漁業署由署長張致盛日前親自率隊到高雄與漁會座談。

邱志偉說，透過漁業署支持，漁業科技、養殖、加工、冷鏈全都在地化，完整產業鏈將讓北高雄養殖漁業蓬勃發展。

北高雄生產面積廣達3362公頃，養殖生產量佔高雄9成、佔全台1成、產值佔高雄8成5。邱志偉指出，北高雄氣候溫暖，養殖虱目魚可以越冬，降低寒害損失也能調節產量。永安的中油液化天然氣廠抽取海水為液化天然氣升溫，副產品低溫海水可以用於養殖石斑魚，都是北高雄的養殖漁業得天獨厚的條件。

邱志偉在立院要求漁業署，要將農業科技園區的漁業科技相關研究，遷移到興達港成立漁業科技生物園區，將養殖科技研發重鎮放在北高雄，他表示，北高雄如果有養殖科技研發能力，配合在地大規模的養殖能量，加上加工、冷鏈物流，將能讓在地生產的產品行銷更多地方，產值逐漸提升，產業聚落成形也會帶動更多人才及資金投入，未來前景可期。

北高雄包括茄萣、永安、彌陀、湖內、路竹及岡山等區，都有面積廣大的養殖漁業，根據漁業署統計，主要養殖以石斑、虱目魚及金目鱸魚為大宗，年產值30億元。由於北高雄鄰近高雄與台南市區，養殖產品可以就近供應兩大市場，相關資源只要妥善整合，將能帶動民間企業發展、促進產業升級，打造完整供應鏈。

(中時 )