說到徐冬冬，如果有看過網路劇《餘罪》和電影《西虹市首富》的人，應該對她不陌生。讓她聲名大噪的作品，即是她在《餘罪》裡所飾演的毒販老大祕書：大嫂沈嘉文，憑此劇大紅大紫的她，成為不少宅心目中的女神。

有「第一美胸」稱號的她，自出道以來，圍繞在她身上的話題，一直脫離不了她胸前那一雙渾圓巨乳，對她的作品倒是鮮少人討論，不少人批評她沒特色、蹭熱度，身為東北人的她，不改直率的個性，直接回答網友們對她的質疑。

面對質疑，徐冬冬皆正面回覆 (圖/ 翻攝自微博)

昨日(27日)，徐冬冬在微博上曬出6張美圖，說是自己幾年和現在的對比圖，她更坦白的說，這些年自己整整胖了10公斤；有網友看完照片後，直說徐冬冬這根本就是已婚且已經有小孩的節奏，而徐冬冬本人也親自作出回應：「這位自媒體朋友，從來沒結過婚，沒生過孩子，我肚子上肉是胖的，吃了太多餃子、米飯和麵條造成的…對不起您失望了…等我結婚生子估計要10年以後了。」

徐冬冬身材相當火辣 (圖/ 翻攝自網路)

面對酸民的批評，徐冬冬總能用高EQ正面回應，因此也得到許多網友的力挺。

(中時新聞網)