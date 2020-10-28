新北市新莊區復興路一帶昨（27）日下午2時許，發生一起嚴重車禍，一名丁姓駕駛開著休旅車，不明原因衝撞4台機車及一輛腳踏車，造成1死5傷的悲劇，其中騎乘腳踏車的是一名82歲的吳姓老翁，送醫後不治身亡。而在救護車趕至現場救護前，有一名長髮的年輕女子，以自己的小布袋墊高傷患頭部，畫面讓人看了相當感動，這名女子也找到了。

記者找到這名長髮正妹，名為許心妮，現齡30歲基隆人，隨著老公嫁到新莊，家中經營當舖剛好就在車對面。她回憶，昨日一如往常地在店內，卻突然聽到一陣很長的剎車聲，她馬上出店門一看，便發現一名騎乘腳踏車的老翁，因撞擊的關係，腳踏車嚴重扭曲變形，而老翁受到撞擊後整個人趴臥在地，整隻腳因卡在已變形的腳踏車痛彈不得，戴著口罩滿臉是血，地上也因老翁而染紅。

許心妮事發後在社群發文，敘述整起經過，她表示看到監視器畫面中老翁最後身影，相當難過。（圖／當事人提供）

她表示，老翁當時很用力地在呼吸，氣相當微弱地揮動手在求救，她看了相當不忍，雖明白車禍現場不可亂動，但現場許多傷患都是年長的長輩，她沒辦法坐視不管，便將老翁身上的腳踏車移開，也替他將口罩拉下以便呼吸。當時，還有一名消防員要她別隨意亂動現場，但眼看老翁的氣息愈來愈薄弱，她還是不顧一切地，用自己的小布袋撐住老翁的頭，並不斷地對他喊：「加油！」此時，老翁還對她說了一聲：「厚！」隨後，救護車就將老翁抬上車，但這時的老翁卻突然失去呼吸心跳，醫護人員也實施CPR做救援，不幸的事，老翁仍不幸在身亡。

許心妮被網友大讚人美心也美。（圖／當事人提供）

事件新聞一出後，得知老翁不幸喪命她相當難過，有不少知情的網友透過照片找到許心妮，她表示想親自赴老翁的靈堂上香、致意；事後她透過新聞監視器畫面，看到老翁身前影像，很想哭很難受；她透露：「許多新聞都說她用包包救援老翁，事實上那只是一個很普通的小布袋，稱不上貴重的包包」，讓許多人大讚「人美心美 」。

事實上，這起車禍中，有一名網友是當時現場的救護人員，她感嘆地說：「呼籲大家像這樣重大的車禍，不要有這麼多圍觀者，有時會影響到救護動線，非常感謝現場幫忙的民眾，比起旁邊指指點點的人們，妳們真的很棒！」

(中時新聞網)