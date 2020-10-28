不知道大家是否曾注意過自己尿液的顏色？有時顏色偏淡，有時濃深且伴隨異味。其實尿液不只是排出身體多餘的水分而已，健康狀態也能從尿液顏色略知一二，微笑本周統整不同尿液顏色代表的身體警訊，以及到底有哪些藥品可能會影響尿液的顏色？下次尿尿後沖水前，不妨仔細觀察一下！

一、從尿液顏色，判斷身體健康狀況

一般健康成人每日的平均排尿量為1200~1500ml，在正常情況下，尿液主要由水、鹽、尿素及腎分泌出來的尿色素(黃色)，所以尿液大多呈現透明淡黃色。當攝取過多水分時，尿液的顏色就會變淡；反之，水分攝取量不足或發汗太多時，其顏色就會變得較濃。此外，尿液的顏色也會受一些因素影響，例如食物、藥物或疾病。

其中最常影響尿液顏色，莫過於日常的飲食，例如食物中若含維生素B群，尿液會呈亮黃綠色；若吃了較多含 β-胡蘿蔔素與維生素 C的食物，則尿液會偏深黃或橘色；當多吃紅火龍果，尿液就變成了紫紅色；倘若緣蘆筍吃過多，尿液可能就變成綠色的。

以下幫大家整理出不同尿液顏色，可能代表的身體狀況：

.乾淨、透明：表示身體補充了大量水分，但請記得不要喝太多水，否則會造成血液中的電解質失衡。

.淡黃色：正常，代表身體補充了日足夠的水分。

.深黃色：代表身體稍微缺乏水分，請記得補充水分以避免流失更多水分。

.橘色：有些食物如紅蘿蔔、木瓜、中藥大黃等以及維生素 C 會讓尿液呈橘色；另外也可能表示肝或膽管有問題。

.粉色或紅色：部分食物(黑莓、甜菜等、紅火紅果)會讓尿液呈粉色或紅色，但也可能是血尿(泌尿道感染、攝護腺肥大...)。

.深褐色：有些食物如蘆薈、大黃等，會讓尿液顏色呈深褐色；嚴重燒傷、溶血性貧血、橫紋肌溶解、急性黃疸性肝炎等患者，會排出如同醬油般顏色的尿液。

.綠色：有些食物或藥品含綠色染料，會讓尿液呈現綠色(ex.Cimetidine、Propofol)；也可能是尿道感染綠膿桿菌。

.乳白色：若伴有排尿異常、腰痛、發熱時，可能是尿道感染的徵兆。

.混濁：尿液混濁可能是因為輕微脫水，也可能因為尿液裡有膿，有膿的原因包括陰道感染、膀胱炎、輸尿管壁因腎結石而受損、淋病、感染披衣菌等症狀。

(圖/微笑藥師網提供)

二、可能改變尿液顏色的藥物

除了上述狀況可能引起尿液顏色改變外，事實上，有些藥物也可能會影響尿液的顏色。以下微笑列舉各種可能改善尿液顏色的藥物(依尿液呈色分類)：

.黑色尿液

Cascara(緩瀉劑)、Ferrous salts(鐵劑)、Senna(緩瀉劑)、Sennoside(緩瀉劑,中/鹼性)

.深褐色/咖啡色尿液

Chloroquine(抗瘧疾藥)、Levodopa(巴金森氏症藥物)、Methocarbamol(肌肉鬆弛劑)、Methyldopa(巴金森氏症藥物)、Metronidazole(抗生素)、Nitrates(硝酸鹽類藥品，心絞痛用藥)、Nitrofurantoin(尿道感染抗生素)、Sulfonamides(抗生素)

.橘色/黃橙色尿液

Chlorzoxazone(肌肉鬆弛劑)、Dihydroergotamine(偏頭痛藥物)、Daunorubicin(化療藥物)、Doxorubicin(化療藥物)、Entacapone(治療帕金森氏症藥)、Ferrioxamine(鐵螫合劑)、Phenazopyridine(尿道止痛劑)、Rifampicin(結核病藥物)、Sennosides(緩瀉劑,酸性)、Sulfasalazine(類風濕性關節炎/潰瘍性結腸炎藥物)、Warfarin(抗凝血藥)

.紅色/粉紅色尿液

Chlorpromazine(精神穩定劑)、Heparin(抗凝血藥)、Ibuprofen(非類固醇消炎止痛藥)、Phenytoin(抗癲癇藥物)

.綠色/藍綠色尿液

Amitriptyline(三環抗憂鬱劑)、Cimetidine(胃酸抑制劑)、Indomethacin(非類固醇消炎止痛藥)、Methocarbamol(肌肉鬆弛劑)、Methylene blue(甲基藍)、Metoclopramide(促腸胃蠕動藥)、Promethazine(抗組織胺)、Triamterene(保鉀利尿劑)

.亮黃色尿液

B2、複合維他命B

(中時新聞網)