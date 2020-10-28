欣興山鶯廠失火 全面停工救火中 16:392020/10/28 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印刷電路板廠暨IC載板廠欣興（3037）山鶯廠發生失火，28日下午網路開始流傳桃園龜山區山鶯路工廠火災冒出濃煙的照片、影片，當地網民指出是欣興電子傳出火警，已全面停工、全力搶救中。 根據公司官網顯示，欣興山鶯廠有很多廠區，產品包括PCB、HDI、載板等，由於公司尚未公告說明，還無法確認是哪個產品線受到影響，不過業界推測恐波及部分高階製程，將對該公司衝擊不小。 (工商 ) #欣興 #山鶯廠 #全面停工 #失火 #印刷電路板廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 欣興Q3獲利 近十年新高 04:102020/10/28 證券．權證 北高雄養殖漁業 邱志偉促科技在地化 16:352020/10/28 寶島 《電子零件》欣興山鶯廠失火 警消搶救中 16:312020/10/28 財經 韓廠延退 電視面板市場淡定 04:102020/10/28 產業．科技 《電子零件》欣興營運展望 外資看法分歧 12:162020/10/28 財經 大同11／2召開董事會 推舉林文淵任董座 20:252020/10/27 財經 高市拚招商 6廠輸血逾700億 04:102020/10/28 地方新聞 向山致敬缺配套 救難疲於奔命 04:102020/10/28 地方新聞 噶瑪蘭威士忌酒廠 嘗鮮獨創調酒 04:102020/10/28 產業特刊 《集中市場》三天王舉白旗 三大法人賣超136.93億元 15:232020/10/28 財經 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 陸拚晶片業一場空？ 任正非：本土廠商造不出華為先進晶片 - 財經 0056爆出恐怖巨量 散戶2大理由搶破頭 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。