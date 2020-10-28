印刷電路板廠暨IC載板廠欣興（3037）山鶯廠發生失火，28日下午網路開始流傳桃園龜山區山鶯路工廠火災冒出濃煙的照片、影片，當地網民指出是欣興電子傳出火警，已全面停工、全力搶救中。

根據公司官網顯示，欣興山鶯廠有很多廠區，產品包括PCB、HDI、載板等，由於公司尚未公告說明，還無法確認是哪個產品線受到影響，不過業界推測恐波及部分高階製程，將對該公司衝擊不小。

(工商 )