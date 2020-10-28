國際美元反彈，主要亞幣轉弱，但出口商月底拋匯需求進場，力撐新台幣走自己的路，延續升勢，尾盤央行出重手調節後，又見豬羊變色由升轉貶，終場收在28.906元兌1美元，貶值3.4分，終結連續二個交易日漲勢，台北外匯經紀公司成交量9.2億美元。

外匯交易員指出，美股續下殺，連動台股開低震盪走低收跌81點，且外資雖連四賣，在匯市的方向不明顯，但新台幣卻是升升不息，主要因月底接近，出口商拋匯作帳需求加速出籠，成交量也明顯放大，看來應是對新台幣轉貶死了心，只好含淚進場拋匯。

外匯交易員認為，雖然尾盤央行加大作價調節力道，收盤直接打貶新台幣，但盤中實質匯率升勢不變，最高一度衝至28.565元，升值達3.07角。接下來國際關注聚焦美國總統大選，外資將續為觀望居多，匯市在出口商月底最後二個交易日拋匯需求主導下，預料新台幣實質上仍是易升難貶格局居多。

(工商 )