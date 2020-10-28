國道5號北上路段從4月11日起取消小客車通行路肩，宜蘭縣政府今天（28日）表示，希望交通部能審慎考量縣民通勤需求，恢復宜蘭至頭城路段開放小客車通行路肩，以舒緩壅塞。高公局回應說，在安全等因素考量下取消行駛路肩，尊重縣府意見，會持續觀察後再研議。

縣府指出，每逢假日台北往來宜蘭湧現大量旅遊旅次，交通需求遠超過雪山隧道容量，造成國道5號每逢假日即產生嚴重壅塞現象，為疏導北宜地區交通，高公局在宜蘭至頭城（約35.3公里至30.5公里）北上路段，機動開放通行路肩。

但高公局考量該措施，小客車通行路肩影響大客車行駛動線及效能，今年4月11日起取消小客車通行路肩的措施。

縣府交通處表示，開放小客車通行路肩，可減少國5北上主線壅塞，國1、國3都會在特定路段、特定尖峰時段開放路肩，其他國道可以，為何特別限制宜蘭？至於擔心違規等部分，應該是加強取締，而非為了少數違規犧牲所有用路人的權益。

高公局官員表示，會取消小客車通行路肩，主要是與大客車交織、事故違規多，與西部國道相較，國5替代道路其實比西部還便利，即便開放路肩，速限也是時速60公里，經實測壅塞時走國5替代道路北上到頭城，會比上主線還快。

高公局指出，國5有實施主線匝道儀控，壅塞時一塞可能就達6公里，塞車長度已超過小客車開放行駛路肩的起點，要下頭城交流道的用路人，也是會先塞在主線上。

(中時 )