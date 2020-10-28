彰化1名28歲謝姓男子，與41歲陳女交往期間，因故發生爭吵後，謝男以手機內有陳女之私密照為由，要脅陳女要與他「愛愛」，不然就等著被他報復，期間還以LINE傳訊，表示要將陳女在其家中洗澡畫面、年齡、等個資公布，陳女害怕只能配合，種種傷害讓陳女不堪其擾，憤而報警，近日法官審理，依犯個資法、恐嚇危害安全等罪嫌，處謝男拘役120天，緩刑2年，可上訴。

謝男、陳女２人為男女朋友，因故吵架後，謝男就不斷以言語、line等途徑，恐嚇挑釁陳女，甚至還到女友上班的泰式養生會館臉書上，留言惡意重傷女友，指「99(工作編號)是西元1979年出生，都41歲」，還用line傳送訊息給陳女，說「等著被人家看啦」、「還有其他沒穿衣服的啦」。

而陳女因心生畏懼只能赴約，今年3月31日晚間，依約定時間到謝男住處前時，謝男看到陳女停車後，就上前言語恐嚇，還拔取陳女機車鑰匙，並騎乘自己的機車準備離去，陳女為了奪回鑰匙，抓著謝男衣物，謝男孩發動機車騎走，害陳女跌倒在地，造成身體多處擦傷，陳女才憤而報警提告。

法官審理，認為謝男多次傳送訊息、言語，對被害人恐嚇危害安全之舉，以妨害陳女騎機車離去權利，害陳女受有右側小指、左側髖部，左大推擦傷等傷害，陳男坦承犯行，並無前科，考量雙方達成調解，並同意給予原諒，因此判處其刑。

(中時 )