美國國務卿蓬佩奧27日接受印度媒體採訪，再次攻擊中國大陸和中國共產黨，聲稱整個世界都面臨中國大陸實現其民族復興志向的挑戰。大陸外交部發言人汪文斌今天（28日）主持例行記者會時斥責，這是「蓬氏謊言」的陳詞濫調。

汪文斌表示，蓬佩奧聲稱的「中國威脅」 ，不過是「蓬氏謊言」的陳詞濫調。蓬佩奧把民眾滿意度高達93％的中國大陸政府說成是暴政，把138個國家和30個國際組織和中國大陸開展共建「一帶一路」合作歪曲為掠奪，把14億中國人民謀求和平發展的民族復興污蔑為威脅。

汪文彬直指，蓬佩奧發言的實質，「是想讓中國倒退到貧窮、落後的時代，讓世界再墜入對抗、分裂的深淵。這才是當今世界面臨的最大威脅。」

「但令人遺憾的是，蓬佩奧生錯了年代，當今時代和平、發展、合作、共贏的潮流不可阻擋。」汪文彬表示，「貧窮落後不再是任何一個國家和民族的代名詞，發展強大也不再是任何一個國家的專利和特權。」

汪文彬表示，蓬佩奧的歪曲抹黑之詞抹殺不了中國大陸堅持和平發展、合作共贏的事實，也阻擋不了中國大陸實現民族復興的大勢。中國大陸是機遇而不是威脅、是夥伴而不是對手，這是世界上絕大多數國家的共識。

汪文彬表示，蓬佩奧之流反共反華、煽動對抗分裂的言行，同全世界人民謀發展、求合作的普遍願望背道而馳，終究逃脫不了失敗的結局。

(中時 )