南韓總統文在寅的外交政策顧問文正仁，昨天出席視像研討會時表示，若美國施壓加入反中軍事同盟，南韓再次部署薩德飛彈防禦系統或針對中國的中程彈道飛彈、加入南海軍演，將被中國視為「敵國」。

韓聯社報導，文正仁出席南韓智庫東亞財團和美國智庫大西洋理事會共同主辦的研討會，指出美國是南韓第一大盟國，中國是南韓的戰略經濟夥伴，若美國施壓南韓加入反華軍事同盟，南韓將陷入兩難。若中方在南韓防空識別區及西部海域作出軍事挑釁，不知道美國能否保護南韓。

文正仁又表示，一旦南韓被視為敵國，中國恐將與俄羅斯及北韓加強北三方同盟體系，重啟對北韓援助，或加劇核威脅；而中韓經濟脫鉤亦將重創韓企，質疑政府能否承擔這些後果。他表示，目前正處於新冷戰時代的前夕，呼籲各方以終戰宣言為起點，推進朝鮮半島無核化及和平進程，並改善北韓與美國的關係。

對於有關韓美軍費分擔問題的談判陷入僵局，文正仁指美方要求的分擔金額太高，即使雙方達成協議，亦可能難以在南韓國會過關。分析指出，美方近日要求南韓加入與日本、澳洲、印度的「四方安全對話」，文正仁的言論正是對美方的消極回應。

(中時 )