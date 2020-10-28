財團法人金門縣后湖許氏宗親文教基金會董事長許庸文今（28）日下午偕執行長許丕瑩、宗親長老一行捐贈金門家扶中心15萬元，專款做為兒童扶幼館興建之用，由中心扶幼主委李根遠與扶幼委員李淑賢代表接受。

這也是許庸文繼去年捐款10萬元給家扶中心之後，再自掏腰包10萬元，加上其子的5萬元共15萬元，向家扶中心伸出溫暖的手，愛心行動獲得鄉親好評。

許庸文表示，他在年幼時父親就過世，家裡環境不佳，親身體會過窮人家小孩的困頓，在家扶中心走過50多個年頭的此刻，希望以自己微薄的心力，也能給弱勢兒童一些溫暖和關懷。

許庸文並表示，未來在扶幼館建成之後，也會比照后湖許氏宗親會的獎助學金辦法，提供獎助學金給家扶中心的小朋友，讓他們可以安心向學。

金門家扶中心扶幼主委李根遠表示，因為疫情關係，扶幼館建設經費籌措困難，許庸文董事長的愛心關懷讓人感動，在鄉親的關注和支持下，弱勢兒童福利服務工作的推動，肯定可以獲得更多能量。

(中時 )