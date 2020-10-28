穩懋(3105)持續進行擴產計畫，新增5000片產能已全數上線，致使第3季產能利用率下滑至75%，法人擔心產能利用率下滑是否對毛利率造成影響？對此，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，只要產能利用率維持70%到80%，毛利率不會有巨大影響，至於高雄新廠著眼於5到10年後生產規劃，預估至少要3年後才會有營收貢獻。

穩懋今天下午舉行法說會，穩懋第3季合併營收為65.66億元，季增9%，年成長3%，營業毛利為28.51億元，季增5%，年增6%，單季合併毛利率為43.4%，季減1.4個百分點，年增1.3個百分點，營業淨利為21.46億元，季增6%，年成長7%，單季營業淨利率為32.7%，季減0.9個百分點，年增1.3個百分點，稅後盈餘為19.67億元，季增19%，年增20%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為4.68元，創下單季歷史新高；累計前3季合併營收為186.85億元，年成長29%，營業毛利為81.69億元，年成長60%，合併毛利率為43.7%，年增8.4個百分點，營業淨利為61.18億元，年成長89%，營業淨利率為32.7%，年增10.4個百分點，稅後盈餘為51.93億元，年成長103%，已超越去年全年獲利，每股盈餘為12.38元。

受到新冠肺炎疫情影響，蘋果等品牌廠高階智慧型手機延後上市，讓穩懋第4季營收可望優於第3季，穩懋預估，第4季合併營收將較第3季成長low-single digit(0%到5%)，由於產品組合變化，單季毛利率預計降至high-thirties水準(36%到39%)。

陳舜平表示，今年因第3季高階智慧型手機新機發表時程延後，致使生產有不一樣的變化，第4季手機相關產品將比第3季好，RF與手機有關會成長，WiFi與第3季差不多，基礎建設則會衰退，由於手機相關產品在第4季佔比相對高，而毛利率最好的基礎建設佔比下滑，因此第4季毛利率將較第3季下滑。

陳舜平表示，穩懋始終秉持著客戶分散、維持研發能量及持續擴充產能的長期策略，今年5000片的產能擴充計畫已於第3季底完成上線，目前單月產能已達41000片，是全球產能最大的砷化鎵晶圓製造公司，新產能逐月開出亦導致產能利用率由第2季的90%降至75%，不過除非5000片新產能完全沒有用，只要產能利用率維持在70%到80%，對毛利率不會有巨大影響。

在氮化鎵部分，陳舜平表示，氮化鎵除RF外，也有很多電源端應用，穩懋著重在RF，無論是GaN-on-Si和GaN-on-SiC，穩懋都會著墨，不過在市場還沒有看到太多RF應用前，公司維持在研發階段，不會急著推出技術產品。

著眼於未來幾年5G網絡逐漸成熟，5G手機滲透率逐年上升將進一步帶動5G PA的需求提升，且隨著全球頂尖智慧型手機業者繼臉部辨識之後進一步導入3D感測技術於AR應用上，預期將可帶動另一波風潮，讓穩懋對於未來化合物半導體代工需求持續抱持樂觀期待，為滿足客戶的長期需求，穩懋於8月中獲得行政院科技部核准，取得南部科學園區高雄園區約投資設廠，為未來營運奠定基礎。

陳舜平表示，高雄園區土地面積達10公頃，比現有桃園3個廠總面積還要大，這是為了3個廠區滿了之後，穩懋未來5到10年生產規劃，不是在明年或後年就有產能貢獻，目前桃園C廠還有一層樓可以擴充，未來高雄廠區將採取分期製造及開發方式進行，產能將隨著未來需求慢慢往上擴充，預估從土建、無塵室建置、生產機台移入到客戶完成認證必須要3年以上時間才能有營收貢獻。

(時報資訊)