六都房市交易熱烈，以最新9月建物買賣移轉棟數來看，比較去年同期都有雙位數幅度的成長，其中台中市增加了54.6%，可說是六都中買氣最旺盛，有巢氏房屋指出，前3季交易量最多的3個區域，仍然是台中市的「三屯」地區--北屯、西屯與南屯區。其中，北屯區以突破5,000棟的交易量，拿下成交量第一名，年成長14.5%，代表該區仍保持穩健動能。緊追在後的是1至9月份成交量4,601棟的西屯區，以及2,834棟的南屯區。

台中市區以外的衛星區域也值得關注，首先表現最為突出的是大里區，今年1至9月份交易量較去年同期增加了32.8%，也促使整體排序前進到第4名。另一個值得關注亮點是烏日區，其交易量大幅成長近50%，2019年時只有741棟，到今年同期已超過1,000棟關卡，擠下了沙鹿區、排入第10名。

若是從價格角度觀察，十大交易熱區除了西屯、南屯與西區之外，還有7個區域房價維持在1字頭。其中漲幅最高的是豐原區，自每坪14.4萬元提高到16.1萬元，漲幅為11.8%，是交易熱區中唯一有雙位數成長的區域。豐原區因交通便利、生活機能完整，受到中科新貴青睞。

豐原去年開始出現不少新建案，通常為2房或3房的標準格局，單價落在25萬元上下，主要吸引有換屋需求的客群。至於首購族則青睞價格便宜的透天與公寓，總價介於700至1,000萬元之間的透天，與400至600萬元的公寓最搶手。他也預期之後隨著國際大廠美光進駐后里園區，會帶來更多工作人口，加速整體豐原區房市成長。

而建物買賣移轉棟數增幅最大的烏日區，台慶不動產台中烏日高鐵加盟店店東陳漢威表示，受惠於交通設施與重大建設消息，像是台中捷運綠線即將通車、大型百貨商場要進駐、各大知名建商相繼卡位等，加上過去房價便宜，讓交易量增，這些議題有望持續發酵，帶動烏日區房市穩定發展。

(時報資訊)