郭書瑤、劉品言一起上《請問你是哪裡人》。（衛視中文台提供）

郭書瑤、劉品言一起上于美人、浩子主持的《請問你是哪裡人》。（衛視中文台提供）

自封「瑤言姊妹花」的郭書瑤及劉品言，日前上衛視中文台《請問你是哪裡人》全新企劃「大明星的打卡地圖」單元，分享屬於她們的在地故事。劉品言透露，跟郭書瑤之前僅是點頭之交，因為一起演新戲《未來媽媽》，長時間住在台中，後來靠一碗「芋頭西米露」吃出好交情！

劉品言說，有個星期熬夜戲都在她身上，所以郭書瑤就可以很開心地去逛夜市，有天郭書瑤很開心地說帶了一杯超好喝的西米露要給她，當時拍戲拍得很疲憊的她原本已經出言婉拒了，沒想到郭書瑤卻說已經在她的房間門口，不好意思拒絕的她，打開門房就看到郭書瑤獻上芋頭控的她最愛的芋頭西米露，加上當時郭書瑤又穿著粉紫色的上衣，「完全就是芋頭直送上門！」

于美人問到兩人進演藝圈最初跟最深的恐懼是什麼？郭書瑤說，當年拍攝「殺很大」廣告後，一群媒體直接殺到學校，還有SNG車讓她不知如何應對，真的嚇都嚇死了，現在回想覺得當時還滿荒謬的，那次經驗導致她現在對媒體還是有點怕怕的，不知道如何拿捏相處的尺度。浩子也追問新戲中有情慾戲不會恐懼嗎？郭書瑤笑說對她來說這就是工作，是合理而且必要，拍攝時反而是對手跟工作人員比較恐懼，讓同劇的劉品言跟于美人笑翻。

郭書瑤在屏東打卡點上標示「颱風天的美人魚」，她說因為小時候溺水經驗，為了克服恐懼就去學深潛，更為了挑戰自己決心考個初階潛水證照，結果考試當天剛好是颱風天，但因為還沒發布海上警報，所以還是可以下水考試，結果因為裝備太重，海象又有點不穩，她考完一出水面就力氣用盡「擱淺」在岸上，還被其他人用拎的帶離開岸邊，還好有順利考取證照，也因為這樣變得比較不怕水了，後來更為了拍電影得學會游泳，順利克服對水的恐懼。

劉品言則說，自己一直都是個想達標的任務型個性，最怕沒有達到別人想到的樣子，有時候自己覺得沒達到大家的要求，雖然沒有表現在臉上或行為上，但整個內心是很慌的，直到過30歲比較了解自己的能力表現後，變得比較不在意別人的看法後才好轉。

節目一開始分別公布兩人目前至今的人生比例圖，郭書瑤拍戲工作、辣妹、耍廢跟天生保母成為她目前的人生重心。其中辣妹選項讓人相當好奇，郭書瑤說自己私底下很喜歡當娕妹，為了讓自己合理化成為辣妹，變得很喜歡跳舞，除了在台北固定有找老師練舞，連去台中拍戲都在當地另外找舞蹈老師，郭書瑤笑說因為平常走在路上不敢穿比較辣的衣服，只有在跳舞的時候才會穿得很辣，至於喜歡舞蹈類型，郭書瑤說有特別跟老師說就是愛黏在地板上的舞。

至於天生保母，郭書瑤說自己很喜歡小孩也很會帶小孩，如果跟朋友外出吃飯，對方是媽媽的話，就會把她的小孩「偷」過來，希望朋友能好好吃頓飯，此話一出讓浩子很誠懇的問說：「妳有在帶國小二年級跟三年級的嗎？」懇求郭書瑤把自己的小孩搶走，讓全場笑翻。而關於耍廢這的部分，郭書瑤說最高紀錄曾經三天不出門，一次把43集的戲全部看完，讓劉品言笑說是好適合隔離的個性。

(中時 )