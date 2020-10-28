啤酒製造商海尼根(Heineken)周三報出優於預期的銷售表現，雖然季度銷售額為減少；另外在美洲地區的啤酒銷售意外出現增長。然由於新冠肺炎傳播在接下來時間有太多不確定性，公司無法提供可靠的全年展望。

全球第二大啤酒製造商表示，由於歐洲許多國家正在限制餐廳和酒館的營業，預計第四季出現動盪表現。在亞洲例如馬來西亞等國家也有新的限制。

包括Tiger和Sol品牌的歐洲最大釀酒商，撤回了四月的全年展望。公司在周三表示，僅提供今年剩餘期間的一般性概況。

海尼根表示，從酒吧飲用轉移到商店購買，相同數量啤酒一定賺比較少；而成本也會較去年同期升高，因為酒桶的生產、再使用和運輸，會比瓶罐包裝還便宜。

該公司指出，明年將開啟總部和地區辦公室的重整，目標刪減20%人事成本。

海尼根第三季啤酒銷售下跌1.9%，而公司編制調查的預測為下跌5.9%。除了亞洲地區第二大市場越南比預期減低，所有其他地區表現皆優於預期。

美洲地區啤酒銷售意外增長2.5%，美國和巴西啤酒銷量則成長較低。(飲酒過量 有礙健康)

(時報資訊)